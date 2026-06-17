Menteri Pertanian Minta Perusahaan Besar Menyerap Telur dan Daging Ayam

Pemerintah meminta perusahaan besar untuk menyerap telur dan daging ayam dari peternak selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan aktivitas akibat libur sekolah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta perusahaan besar untuk menyerap telur dan daging ayam dari peternak selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan aktivitas akibat libur sekolah.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga harga telur dan daging ayam di tingkat peternak agar tidak terus tertekan di tengah berkurangnya permintaan dari salah satu pasar besar, yakni program MBG. Pemerintah telah meminta perusahaan-perusahaan yang selama ini berperan sebagai offtaker membeli produk peternak sesuai standar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi anjloknya harga telur dan daging ayam ras, mulai dari berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), memperkuat penyerapan hasil peternak, hingga memberikan dukungan pakan ternak berupa SPHP jagung. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan seluruh pembeli besar agar membeli sesuai harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp26.500 per kg untuk telur ayam ras, dan daging ayam ras Rp40.000 per kg.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan harga telur dan daging ayam di tingkat peternak dan memperkuat penyerapan oleh perusahaan besar selama masa libur sekolah





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Menteri Pertanian Amran Sulaiman Perusahaan Besar Telur Daging Ayam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

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