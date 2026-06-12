Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Meningkatkan Konsumsi Daging Ayam dan Telur

Pemerintah meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur dalam program makan bergizi gratis untuk mendukung penyerapan hasil produksi peternak unggas. Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis . Pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program tersebut hingga tiga kali bahkan lima kali dalam sepekan guna mendukung penyerapan hasil produksi peternak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama. Untuk merealisasikan kebijakan itu, Amran telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang agar daging ayam dan telur produksi peternak dapat diserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Komitmen pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha produksi peternak unggas dalam negeri diperkuat dengan memastikan penyerapan melalui program pemerintah.

Setelah berkomitmen penuh dengan peternak petelur ayam ras, pemerintah turut pula mendukung peternak ayam pedaging hidup atau ayam broiler. Dalam pantauan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga telur ayam sejak 9-11 Juni bergerak positif 0,025 persen dari Rp24.075 per kilogram ke Rp24.081 per kg. Kendati begitu, kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak terus menjadi perhatian pemerintah. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, diputuskan komitmen yang harus ditaati seluruh anggota Pinsar Indonesia.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan komitmen untuk implementasi harga ayam broiler atau live bird diharapkan dapat mengerak mendekati ke Harga Acuan Pembelian ayam broiler tingkat peternak. Mitra MBG pun juga perlu mendukung penyerapan yang langsung dari peternak.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis Ayam Broiler Telur Pertanian Badan Pangan Nasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Kualitas Stok Beras Nasional Tetap TerjagaMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Ia juga menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

Read more »

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: BRMP Kembali Dipenuhi Para Peneliti BRINMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kehadiran peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang kembali memperkuat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia mengungkapkan kesepakatan penguatan kerja sama dengan BRIN yang ditandatangani pada 9 Juni 2026. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 1.000 peneliti BRIN akan ditempatkan untuk mendukung aktivitas di BRMP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Read more »

Mentan alokasikan anggaran Rp5 triliun bangun pertanian modern PapuaMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di ...

Read more »

Mentan Amran fokus wujudkan 'pesta panen' pertanian di PapuaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman fokus mewujudkan pesta panen pertanian di Papua melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, dukungan ...

Read more »