Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Berantas Mafia Pangan, Praktek Korupsi di Sektor Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk memberantas mafia pangan dan praktek korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Ia mengaku bahwa pemerintah berantas mafia pangan dan korupsi di sektor pertanian. Langkah ini diambil guna melindungi para petani, menjaga stabilitas pasokan, dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil guna melindungi para petani, menjaga stabilitas pasokan, dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah secara konsisten memperkuat upaya perang terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi, termasuk mafia pupuk, manipulasi distribusi, dan penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Penyelidikan dan penindakan terhadap mafia pangan dan korupsi di sektor pertanian kini lebih mendalam, menyasar akar masalah seperti jaringan kartel dan manipulasi harga yang merugikan konsumen dan petani.

Polisi mencatat adanya dua fase penindakan dengan karakteristik berbeda, yaitu periode 2017-2019 dengan 784 kasus dan periode 2024-2025 dengan 94 kasus. Selain itu, pemerintah melakukan tindakan korektif signifikan dalam tata kelola distribusi pupuk, mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah, yang menunjukkan langkah besar dalam pembenahan sektor ini. Hasil penelitian pun menemukan indikasi adanya manipulasi data stok beras, praktik pengemasan beras stabilitas pasokan, dan praktik korupsi internal.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menunjuk Menteri Pertanian sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH) untuk mengembalikan 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit kepada negara





