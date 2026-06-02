Menteri Pertahanan RI dan Qatar Bahas Penguatan Kerja Sama Militer dan Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Ali Al Thani di Jakarta. Pertemuan bilateral membahas penguatan kerja sama di bidang militer, pendidikan, dan industri pertahanan.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2026.

Kedatangan delegasi Qatar disambut dengan upacara militer yang khidmat di halaman Kementerian Pertahanan. Kedua pemimpin kemudian melanjutkan pertemuan bilateral di Aula Bhinneka Tunggal Ika yang dihiasi dengan bendera kedua negara. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pembicaraan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam. Delegasi Indonesia terdiri dari sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan TNI, sementara delegasi Qatar didampingi oleh duta besar dan staf khusus pertahanan.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari komunikasi intensif yang telah terjalin antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sjafrie dan Sheikh Saoud membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas kedua negara. Poin utama yang menjadi sorotan adalah penguatan kerja sama di bidang militer, termasuk pertukaran personel, latihan bersama, dan berbagi pengalaman dalam operasi penjagaan perdamaian. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan frekuensi latihan militer gabungan guna meningkatkan interoperabilitas.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan pertahanan juga ditekankan, dengan rencana pertukaran taruna dan perwira antara akademi militer kedua negara. Indonesia menawarkan program pelatihan di berbagai lembaga pendidikan TNI, sementara Qatar membuka peluang bagi perwira Indonesia untuk mengikuti kursus di Qatar Armed Forces Academy. Tidak kalah penting, pembahasan mengenai industri pertahanan menjadi agenda utama. Kedua menteri membahas potensi kerja sama dalam produksi alutsista, transfer teknologi, dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Qatar menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam proyek industri pertahanan Indonesia, termasuk pembuatan kapal perang dan pesawat terbang. Menteri Sjafrie menekankan komitmen Indonesia untuk membuka pintu bagi investasi asing di sektor pertahanan, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan kemandirian industri. Sheikh Saoud menyambut baik hal ini dan berjanji akan mendorong perusahaan-perusahaan pertahanan Qatar untuk menjajaki kerja sama dengan BUMN maupun swasta Indonesia. Kunjungan ini menegaskan komitmen kuat kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah berlangsung lama.

Indonesia dan Qatar memiliki banyak kesamaan pandangan dalam isu-isu regional dan global, termasuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah serta Asia Tenggara. Kedua pemimpin juga bertukar pikiran mengenai situasi keamanan di kawasan dan potensi ancaman non-konvensional seperti terorisme dan kejahatan siber. Mereka sepakat untuk meningkatkan koordinasi intelijen dan patroli maritim guna mengamankan jalur perdagangan dan sumber daya alam.

Di akhir pertemuan, Menteri Sjafrie dan Sheikh Saoud menandatangani nota kesepahaman baru yang mencakup kerangka kerja sama pertahanan selama lima tahun ke depan. Perjanjian ini diharapkan menjadi landasan bagi implementasi program-program konkret yang akan saling menguntungkan. Selain itu, kedua menteri sepakat untuk membentuk komite bersama yang akan bertemu secara reguler untuk memantau kemajuan kerja sama.

Dalam sambutannya, Menteri Sjafrie menyatakan bahwa Indonesia sangat menghargai hubungan persahabatan dengan Qatar dan berharap kunjungan ini akan membawa manfaat nyata bagi pertahanan dan keamanan kedua negara. Sheikh Saoud membalas dengan mengundang Menteri Sjafrie untuk melakukan kunjungan balasan ke Doha pada tahun mendatang. Pertemuan bilateral ini diakhiri dengan jamuan makan siang bersama yang dihadiri oleh delegasi kedua belah pihak. Suasana akrab terlihat saat kedua menteri saling bertukar cenderamata khas negara masing-masing.

Menteri Sjafrie memberikan keris pusaka sebagai simbol kehormatan, sementara Sheikh Saoud memberikan pedang tradisional Qatar. Pertukaran ini melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Qatar. Ke depannya, diharapkan kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi, energi, dan investasi. Indonesia dan Qatar memiliki potensi besar untuk saling melengkapi, dan kunjungan ini menjadi langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan kemitraan strategis yang komprehensif.

Publik Indonesia dan Qatar menaruh harapan besar terhadap hasil pertemuan ini, yang dinilai dapat memperkokoh stabilitas kawasan dan perdamaian dunia





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Qatar Industri Pertahanan Pendidikan Militer Diplomasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Sambut Menteri Pertahanan Qatar di Jakarta, Diskusi Kerja Sama StrategisPertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al-Thani, menyoroti kerja sama strategis antara Indonesia dan Qatar. Dalam pertemuan resmi di Istana Merdeka, kedua pemimpin membahas berbagai ajang, mulai dari pertahanan hingga ekonomi, serta menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pengikat persatuan bangsa. Keberlanjutan dialog strategis ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang menandai komitmen bersama untuk saling mendukung di banyak bidang.

Read more »

Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Menhan Qatar, Perkuat Kerja Sama Pertahanan BilateralMenteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani di Jakarta. Pertemuan membahas isu strategis global, kerja sama industri pertahanan, dan latihan militer bersama. Kedua pihak sepakat mempererat kemitraan bilateral di sektor pertahanan dan keamanan.

Read more »

Indonesia-Qatar perkuat hubungan bilateral pertahananIndonesia-Qatar perkuat hubungan bilateral pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Menteri Pertahanan merangkap Deputi Perdana Menteri Qatar, H.E. ...

Read more »

Usai Bertemu Presiden Prabowo, Wakil PM Qatar Bahas Kerja Sama Pertahanan Dengan SjafrieMenteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin

Read more »