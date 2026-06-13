Menteri Pertahanan Indonesia Terima Kunjungan Duta Besar Jerman untuk Perkuat Hubungan Bilateral

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Duta Besar Jerman Abdul Kadir Jaelani mengevaluasi peluang kolaborasi di bidang pertahanan, pendidikan, dan pelatihan militer dalam upaya meningkatkan kerja sama strategis antar negara.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin , menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani , di Kantor Kementerian Pertahanan , Jakarta Pusat.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026 tersebut membahas berbagai peluang penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Jerman, khususnya di bidang pertahanan, pendidikan, dan pelatihan militer. Dialog berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kerja sama. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional masing-masing.

Selain sektor pertahanan, pembahasan juga mencakup peluang peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan militer sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta hubungan antarlembaga kedua negara. Melalui komunikasi yang terus terjalin, Indonesia dan Jerman diharapkan dapat memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung kepentingan strategis kedua negara di masa mendatang





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Pertahanan Hubungan Bilateral Indonesia Jerman Pendidikan Militer Pelatihan Militer Sjafrie Sjamsoeddin Abdul Kadir Jaelani

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