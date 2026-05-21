Menteri Perhubungan Jelaskan Kronologi Kecelakaan KRL vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek

Kecelakaan KRL vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu masih menjadi sorotan masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan kronologi kecelakaan ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan kronologi kecelakaan KRL vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Kecelakaan ini terjadi ketika KRL 5568A mogok di tengah rel di perlintasan sebidang dan tertemper KRL 5181B relasi Cikarang-Jakarta.

Dudy menyebut KRL 5568A sejatinya sudah mengalami keterlambatan 8 menit sebelum tiba di Stasiun Bekasi Timur pada pukul 20.49 WIB. Kereta tersebut, kata Dudy sempat berangkat dari Stasiun Bekasi Timur. Namun, berhenti setelah melihat adanya kerumunan warga di sekitar rel. Tak lama berhenti, KA Argo Bromo Anggrek melintas dari Stasiun Bekasi pukul 20.51, tiga menit lebih awal dari jadwal.

Dudy menyebut Argo Bromo berangkat dengan kecepatan 108 km/jam hingga akhirnya menabrak KRL 5568A di Stasiun Bekasi Timur pukul 20.52 WIB. Sejauh ini, penyidik kepolisian terus memburu fakta di balik kecelakaan beruntun yang merenggut 16 nyawa tersebut. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 39 orang saksi dari berbagai pihak. Mulai dari saksi pelapor, korban selamat, warga di sekitar lokasi kejadian, pihak operasional kereta api, pengemudi dan operasional taksi online, hingga instansi terkait turut dimintai keterangan.

Pemeriksaan lanjutan difokuskan tentang unsur teknis perkeretaapian, instansi terkait, serta pihak yang berkaitan dengan operasional kendaraan taksi online. Tak hanya itu, pada Jumat hari ini penyidik Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya kembali memeriksa tiga saksi penting dari PT KAI Daop 1 Manggarai.

