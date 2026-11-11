Kunjungan menteri ke pasar tradisional di Solo dilatarbelakangi ketidakpastian harga tepung terigu, sementara akademisi menegaskan pentingnya hukum, layanan publik, dan ketimpangan ekonomi di tengah dinamika politik nasional.

Pada hari Rabu, 11 November 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso dilaporkan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Gede di Solo, Jawa Tengah, bersama Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani.

Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta menilai kondisi pasar tradisional yang masih dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas tepung terigu. Menteri Santoso menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat pedagang, karena kenaikan harga tepung terigu dapat menimbulkan kelangkaan bahan baku menjelang akhir tahun. Dengan menelusuri rantai distribusi, pemerintah berharap dapat segera mengidentifikasi potensi masalah dan mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan agar harga tetap terjaga dan pasar tidak terganggu.

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Kunjungan Menteri ke Pasar Gede Solo

Di sisi lain, pada hari yang sama, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Amy Yayuk Sri Rahayu, menegaskan bahwa keseimbangan dan stabilitas nasional masih menjadi prioritas utama. Melalui keterangan di Jakarta, Prof. Amy menegaskan bahwa walaupun politik sering mengalami dinamika, kepentingan rakyat harus tetap berada di panggung utama. Ia menekankan bahwa proses demokrasi dan penyelesaian persoalan hukum seharusnya tetap berjalan tanpa gangguan, dan pemerintah harus fokus pada tugasnya.

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Pada kesempatan tersebut, Prof. Amy menekankan pentingnya menegakkan hukum secara adil, menjaga pelayanan publik dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta memastikan tidak terjadi kelaparan. Menurutnya, situasi politik tidak boleh menghalangi upaya pemerintah untuk menjaga harga pangan, menyelesaikan masalah karhutla, dan memperkuat kualitas demokrasi. Kedua peristiwa ini menegaskan pengertian bahwa pembangunan nasional memerlukan sinergi antara sektor publik dan pemikiran akademik.

Pandangan Profesor tentang Harga dan Demokrasi

Kunjungan menteri ke pasar tradisional menunjukkan bahwa pemerintahan tetap proaktif dalam menanggapi masalah pasar yang dapat berdampak pada konsumen akhir. Sementara pandangan Prof. Amy mengingatkan bahwa di tengah dinamika politik, hukum, dan pelayanan publik masih harus menjadi landasan utama pembangunan berkeadilan sosial. Ia juga menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi di Indonesia menjadi tantangan bagi jalannya demokrasi, sehingga pemerintahan dan akademisi perlu bekerja bersama dalam mengurangi ketidakadilan demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.