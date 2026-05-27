Menteri Perdagangan Bordi Santoso Teruskan Dialog dengan Pemangku Kepentingan E-commerce untuk Revisi Permendag 31/2023

Pertemuan antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan pemangku kepentingan e-commerce membahas revisi Permendag 31/2023 guna menciptakan ekosistem niaga elektronik yang adil dengan fokus pada perlindungan produk lokal dan peningkatan transparansi platform digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang e-commerce untuk membahas revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak, termasuk penjual, platform, dan konsumen, melalui penyempurnaan aturan yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik.

Revisi Permendag tersebut akan difokuskan pada pencapaian perlindungan yang lebih baik bagi produk lokal serta peningkatan transparansi dalam operasional platform digital nasional. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, 27 Mei 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pertemuan ini adalah wadah untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi dari para pelaku niaga elektronik. Ia berharap dengan adanya dialog dapat terbentuk komitmen bersama untuk membangun ekosistem e-commerce yang lebih berkeadilan.

Para penjual yang hadir memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis melalui platform daring. Beragam masalah, mulai dari persaingan yang tidak sehat, praktik monopoli, hingga minimnya perlindungan untuk produk mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diungkapkan. Menteri Budi mencatat bahwa semua keluhan akan ditindaklanjuti dan ia mengusulkan pembentukan rencana aksi bersama untuk implementasi revisi peraturan tersebut.

Menurutnya, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sudah berada pada tahap akhir harmonisasi dengan konsolidasian dari berbagai masukan yang mencakup perwakilan platform dan penjual. Satu poin penting yang ditekankan adalah upaya memperkuat perlindungan bagi produk lokal. Menteri Budi menilai, jika produk lokal dapat berkembang dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia dapat lebih mengontrol arus impor. Oleh karena itu, sistem perdagangan elektronik harus didesain untuk mendukung para produsen dalam memperluas pangsa pasar.

Seluruhnya, dialog ini menjadi langkah awal strategis untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional





