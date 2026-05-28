Menteri Pendidikan Ungkap Lima Kelompok Rentan Perundungan di Sekolah, Kolaborasi Pemerintah dan Save the Children Dorong Sekolah Aman

Abdul Mu'ti mengidentifikasi lima kategori murid yang paling rawan menjadi korban perundungan di sekolah dan memperkenalkan Permendikdasmen No.6/2026. Save the Children Indonesia bergabung lewat program KREASI untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan humanis.

Perundungan masih menjadi ancaman serius bagi anak‑anak Indonesia, tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga merambah ke lingkungan sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan dalam sebuah seminar bahwa aksi perundungan di sekolah kerap dipicu oleh ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Menurutnya, korban biasanya berada pada posisi yang lebih lemah, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Untuk mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, Abdul Mu'ti menyebutkan lima kategori utama. Pertama, murid yang secara fisik dianggap lemah, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kedua, murid perempuan yang sering menjadi sasaran komentar tidak pantas atau pelecehan.

Ketiga, murid dari keluarga berpendapatan rendah, yang sering diejek karena cara berpakaian atau penampilan. Keempat, murid dengan prestasi akademik rendah, yang menjadi bahan olok‑olok karena dianggap kurang pintar. Kelima, murid dengan kondisi fisik atau kecacatan yang berbeda dari teman sebayanya. Menteri menegaskan bahwa realitas saat ini menunjukkan sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi generasi muda.

Bentuk‑bentuk perundungan yang beragam semakin meluas, dan pelakunya tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Sebagai respons, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur standar sekolah aman dan nyaman. Kebijakan tersebut menekankan pendekatan yang lebih humanis, mengurangi penggunaan hukuman fisik, dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama menekan budaya perundungan.

Upaya kolaboratif juga melibatkan sektor non‑pemerintah; CEO Save The Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, menyatakan komitmen organisasi untuk mendukung program Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI). Program ini telah mengintervensi lebih dari 500 satuan pendidikan di delapan kabupaten dan empat provinsi, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas kekerasan dan mendukung perkembangan optimal bagi setiap anak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal diharapkan dapat memperkuat jaringan perlindungan anak di sekolah.

Dessy Kurwiany menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, pelatihan guru tentang penanganan konflik, serta pemberian ruang aman bagi siswa untuk melaporkan kasus perundungan tanpa rasa takut. Melalui sinergi kebijakan, edukasi, dan aksi nyata di lapangan, harapan besar bahwa dalam waktu dekat sekolah‑sekolah di Indonesia dapat berubah menjadi tempat yang tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga melindungi martabat dan kesejahteraan anak.

Upaya ini menjadi langkah krusial untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, penuh rasa hormat, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi atau kekerasan





