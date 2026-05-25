Menteri Pendidikan Tekankan Lingkungan Aman dan Inklusif sebagai Kunci Keberhasilan Pendidikan

Dalam seminar di Jakarta, Menteri Pendidikan Mu'ti menyoroti pentingnya keamanan fisik, sosial, dan intelektual di sekolah, mengkritik perlombaan nilai akademik yang dapat memicu bullying, serta menyerukan peran guru dalam menciptakan budaya belajar yang menghormati semua pihak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mu'ti, menegaskan bahwa keberhasilan layanan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan fisik dan sosial yang aman serta nyaman. Dalam Seminar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diselenggarakan di Gedung A Kemendikbud pada Senin, 25 Mei 2026, ia mengingatkan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia masih menghadapi tantangan keamanan sosial.

Menurut Mu'ti, keamanan intelektual menjadi faktor krusial dalam menciptakan proses belajar yang inklusif, di mana perankingan capaian akademik yang berlebihan dapat menimbulkan persaingan tidak sehat di antara murid dan berpotensi memicu perundungan. Ia mencontohkan situasi di mana murid yang unggul secara akademik merasa tertekan karena harus terus mempertahankan nilai tinggi, sementara murid yang kurang berprestasi merasa minder dan terpinggirkan.

Untuk mengatasi hal ini, Mu'ti menekankan peran guru dalam mengubah pola pikir siswa, mengajarkan bahwa proses belajar bukan sekadar angka, melainkan pengalaman yang mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan rasa hormat





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Keamanan Sekolah Inklusifitas Pendidikan Peran Guru Bullying Budaya Belajar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Curhat Menteri Pendidikan Saat Nobar Children of Heaven: Pakai Sepatu Seminggu SekaliUsai nobar, Abdul Mu'ti bahkan melontarkan ide untuk menggelar kegiatan sosial berbagi sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan.

Read more »

Program CSR Berdampak Positif, Pertamina Trans Kontinental Raih Indonesia Penghargaan Best CSR 2026PTK raih penghargaan CSR 2026 melalui program pendidikan, pelestarian lingkungan maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir Indonesia.

Read more »

Menteri Pendidikan Tinggi: Kolaborasi Multidisplin Untuk Mulailah Antara Global Insiden NegeriMenteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto mendorong penguatan riset multidisiplin sebagai kunci dalam answering tantangan global. Mendiktisaintek menekankan perlunya cara berpikir integratif, kolaboratif, dan multidisiplin saat dunia bergerak sangat cepat.

Read more »

F-Golkar MPR: Anggaran pendidikan harus murni untuk pendidikanFraksi Partai Golkar MPR RI menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ...

Read more »