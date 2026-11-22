Choi Kyo-jin mengundurkan diri menyusul skandal kecurangan AI yang mengguncang ujian Suneung. Langkah ini diambil setelah tekanan publik dan kritik terhadap kesiapan keamanan yang dinilai gagal.

Menteri Pendidikan Korea Selatan, Choi Kyo-jin, secara resmi mengajukan pengunduran diri menyusul skandal kecurangan massal yang melibatkan kecerdasan buatan (AI) selama ujian masuk perguruan tinggi nasional atau Suneung. Keputusan strategis ini telah diterima langsung oleh Presiden Lee Jae Myung, menandai akhir dari krisis kepercayaan publik terhadap kesiapan otoritas pendidikan nasional.

Mekanisme Kecurangan AI yang Mengguncang Sistem

Isu kecurangan ini mulai mencuat ke permukaan pada Minggu, empat hari sebelum pelaksanaan Suneung digelar, ketika seorang peserta ujiannya mengaku telah menipu sistem penilaian. Peraih nilai tertinggi dalam ujian akuntansi pajak tersebut mengakui menggunakan kamera mikro tersembunyi untuk memotret soal ujian dan mengirimkannya ke sistem AI guna mendapatkan jawaban yang akurat.

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Pelaku kemudian membaca jawaban tersebut melalui ponsel pintarnya, sebuah metode yang berhasil membawanya meraih skor nyaris sempurna. Pengakuan ini disampaikan secara terbuka dalam video yang diunggah ke akun YouTube pengacaranya, mengonfirmasi bahwa peringkat teratas tersebut bukan hasil dari usaha sah, melainkan manipulasi teknologi.

Tanggapan Pemerintah dan Protokol Keamanan Ketat

Merespons kekhawatiran publik yang meluas, pemerintah Korea Selatan segera menerapkan serangkaian langkah pencegahan ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjaga integritas Suneung. Otoritas memblokir akses Wi-Fi publik di seluruh area ujian, menggandakan jumlah pengawas lapangan, dan menjanjikan hadiah minimal US$ 75.000 atau setara Rp 1,37 miliar bagi pelapor yang menyerahkan komplotan pelaku.

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Para peserta ujian dibatasi hanya boleh membawa pensil, sementara penghapus disediakan oleh pusat ujian untuk mencegah penyembunyian perangkat digital yang menyamar sebagai alat tulis. Mereka juga dilarang mengenakan pakaian berkancing, harus ditutup stiker oleh petugas, serta menjalani pemeriksaan ketat pada kacamata, jam tangan, kerah, dan tas di koridor.

Sebagai langkah keamanan tambahan, pemerintah mengirimkan peringatan darurat bersuara maksimal yang tidak dapat dibisukan ke seluruh ponsel di Korea Selatan untuk mendeteksi perangkat yang diselundupkan. Langkah ini berhasil membantu petugas mengidentifikasi 111 kasus pelanggaran terkait perangkat elektronik selama ujian pada Kamis lalu, dengan hampir setengahnya terdeteksi melalui sistem peringatan tersebut.

Tekanan Publik dan Pengunduran Diri Menteri

Presiden Lee Jae Myung menerima pengunduran diri Choi Kyo-jin setelah tekanan publik mencapai titik puncak akibat pernyataan kontroversial sang menteri. Dalam rapat dengar pendapat parlemen pada Senin, Choi menyatakan keyakinannya bahwa pihak berwenang mampu menangkap para pelaku kecurangan, sebuah komentar yang memicu kecaman luas dan dianggap meremehkan kekhawatiran masyarakat.

Choi Kyo-jin, yang berusia 72 tahun, absen dari konferensi pers menjelang ujian Kamis dan menggantinya dengan wakil menteri. Melalui unggahan di media sosial X, ia menyatakan bahwa ia tidak merasa kebal terhadap kritik publik mengenai kegagalan persiapan, dan kini mengambil tanggung jawab penuh atas situasi tersebut.

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Dampak Sosial dan Sanksi Pelanggaran Masa Depan

Ujian Suneung yang berlangsung selama delapan jam setiap tahunnya memang dianggap sangat krusial karena menentukan peluang masuk universitas bergengsi, pekerjaan bergaji tinggi, hingga prospek pernikahan bagi generasi muda. Demi kelancaran ujian, pemerintah Korea Selatan menjadwal ulang penerbangan, menghentikan sementara latihan artileri, menunda pembukaan pasar saham selama satu jam, serta melarang mobil melintas dalam radius 200 meter dari lokasi ujian.

Meskipun sebelumnya seorang siswa SMA mengajukan petisi konstitusional untuk menentang jadwal ujian, pengadilan menolaknya karena kurangnya bukti kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Di bawah aturan baru yang diperketat, siswa yang ketahuan mencontek kini terancam dilarang mengikuti ujian ulang selama 10 tahun serta menghadapi tuntutan pidana yang serius.

Kritik dari serikat guru yang menilai respons pemerintah terlambat semakin memperburuk situasi, mendorong Choi untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegagalan sistem keamanan yang sempat diuji dalam skandal AI ini.