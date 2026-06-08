Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Pelindungan PMI

Kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin ke Kantor BP3MI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang menuai sorotan. Dalam kunjungan tersebut, Menteri meninjau berbagai fasilitas pelayanan, mengarahkan petugas, dan menegaskan peran strategis BP3MI sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan humanis. Ia juga menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk optimalnya pelindungan pekerja migran, terutama di daerah perbatasan seperti Kepri yang menjadi pintu gerbang internasional. Gubernur Ansar Ahmad menambahkan bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmen bersama guna memastikan kualitas layanan terus meningkat bagi PMI yang transit maupun yang berdomisili di Kepri. Berita ini menonjolkan langkah konkret Kementerian P2MI dalam memperkuat sistem perlindungan PMI di levelRegional strategis.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) RI Mukhtarustin melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP3MI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Senin. Kunjungan itu diiringi peninjauan fasilitas pelayanan seperti loket pengaduan, ruang konseling, dan ruang monitoring.

Mukhtarudin menekankan bahwa BP3MI sebagai garda terdepan harus memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan ber HUMANIS. Ia juga menegaskan peran penting kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder untuk optimalnya pelindungan PMI. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan bahwa daerah perbatasan seperti Kepri memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang keluar masuk PMI, sehingga perlu sinergi kuat antara BP3MI dan semua pihak terkait untuk memastikan terlayaninya pekerja migran, termasuk yang hanya transit.

Mukhtarudin juga menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap operasional BP3MI, termasuk anggaran untuk makan dan minum bagi PMI yang ditampung atau karantina, sebagai wujud kehadiran negara. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya Kementerian P2MI meningkatkan kualitas pelayanan di daerah strategis. Pesan inti: perlindungan PMI memerlukan kolaborasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan untuk menjamin terciptanya pelayanan prima dan terintegrasi, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri yang menjadi jalur important pergerakan PMI





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Pekerja Migran BP3MI Kepulauan Riau Kementerian P2MI Ansar Ahmad

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