Menteri Nasaruddin Umar Ukuhkan 15 Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengukuhkan 15 anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031 untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Indonesia.

Jakarta, Senin (2/11/2026) - Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan lima belas anggota Majelis Masyayikh masa khidmat periode 2026 hingga 2031. Upacara pengukuhan ini berlangsung di Jakarta dengan tujuan merumuskan langkah strategis untuk peningkatan mutu pendidikan di seluruh lembaga pesantren di tanah air.

Pengukuhan Majelis Masyayikh Terbaru

Lima belas tokoh yang resmi dilantik tersebut terdiri dari para ulama dan ahli pendidikan yang akan bertanggung jawab atas arah kebijakan keagamaan. Para anggota yang dilantik meliputi Lukman Hakim Saifuddin, Badriyah Fayumi, Ahmad Taufiq, Muhbib, Kamaluddin Abu Nawas, Musta'in Syafi'ie, Abdul Ghofarrozin, M. Holil, serta A. Fadlullah Turmudzi.

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Daftar tersebut juga mencakup Ade Naelul Hud, M. Wafiyul Ahdi, Sofwan Manaf, M. Ilyas Marwal, Tgk. H. Faisal M. Ali, dan M. Iffatul Lathoif. Mereka akan bertugas selama lima tahun ke depan untuk memastikan standar pendidikan pesantren tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.

Evaluasi Mutu Pendidikan Pesantren

Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa penilaian mutu pesantren tidak boleh hanya berfokus pada proses pembelajaran di dalam kelas. Beliau menjelaskan bahwa evaluasi harus mencakup aspek input, termasuk dari mana sumber anak-anak yang masuk ke pesantren berasal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kualitas calon santri terus meningkat seiring waktu.

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Pemerintah melalui Kementerian Agama juga perlu membahas dampak keberadaan santri dan alumni di tengah masyarakat luas. Identitas santri tidak akan berakhir begitu masa pendidikan selesai, karena mereka tetap melekat dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Kompetensi akademis dan spiritual alumni harus dapat ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar mereka. Ini menjadi indikator utama keberhasilan lembaga pendidikan pesantren dalam mencetak generasi yang berdaya saing dan berakhlak mulia.

Peran Sosial dan Stakeholder Pesantren

Menteri Agama mengingatkan pentingnya melihat para stakeholder yang akan memanfaatkan santri, alumni, dan lembaga pesantren secara keseluruhan. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah siapa yang akan mengambil manfaat dari output pendidikan pesantren ini di masa depan.

Pesantren memiliki dimensi sosial yang kuat sehingga dapat menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Kontribusi sosial ini menjadi jembatan penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan riil masyarakat melalui peran pesantren sebagai objek dan subjek pembangunan.

Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan potensi pesantren sebagai mitra strategis dalam membangun ketahanan sosial bangsa. Santri dan alumni diharapkan mampu menjadi perekat persatuan dan pemersatu masyarakat di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

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Kontribusi Strategis bagi Masyarakat

Langkah pengukuhan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan institusional antara pemerintah dan dunia pesantren. Dengan adanya dewan majelis yang jelas, komunikasi kebijakan akan lebih terarah dan efektif demi kemajuan umat.

Kehadiran Majelis Masyayikh diharapkan dapat memberikan masukan kritis dan konstruktif terhadap kebijakan keagamaan nasional. Mereka akan menjadi watchdog yang menjaga agar nilai-nilai pesantren tetap terjaga sambil tetap membuka diri terhadap inovasi modern.

Masyarakat luas menyambut positif langkah pemerintah ini sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis pesantren dalam pendidikan karakter bangsa. Diharapkan kolaborasi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara spiritual.

Ke depan, implementasi visi ini akan terus diawasi secara ketat oleh Kementerian Agama. Setiap langkah perbaikan mutu pendidikan harus mampu dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.