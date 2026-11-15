Menteri Maruarar Sirait Salurkan Sertifikat Tanah Gratis ke Warga Cileungsi

Menteri Perumahan Maruarar Sirait menandatangani akad rumah subsidi di Pesona Kahuripan 15, Bogor, sambil menekankan program sertifikat tanah gratis untuk kepastian hukum.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait hadir di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/11/2026) untuk menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower. Kehadiran menteri ini menandai langkah nyata pemerintah dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan kepastian hukum atas properti mereka.

Program Sertifikat Tanah Gratis为一百万

Program sertifikat tanah gratis tahun ini menargetkan satu juta penerima manfaat di seluruh Indonesia atas instruksi langsung Presiden Prabowo. Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa langkah ini dirancang untuk memberikan bukti hak atas tanah bagi warga yang telah menempati lahan selama belasan hingga puluhan tahun tanpa dokumen resmi.

Also read Bulog dan Bapanas Bersinergi Salurkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Sulawesi Selatan

Pemberian sertifikat tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan legalitas kepemilikan masyarakat. Maruarar menyebutkan bahwa banyak warga yang sebelumnya hanya memiliki tanah secara turun-temurun tanpa sertifikat, sehingga akses mereka terhadap fasilitas formal sering kali terbatas.

Integrasi Bantuan Bedah Rumah dan Pembiayaan

Program ini dijalankan secara terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lainnya seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Kementerian Perumahan menargetkan peningkatan sasaran bedah rumah di Kabupaten Bogor dari 1.346 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026.

Advertisement

Pada level Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah juga mengalami lonjakan signifikan dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit dalam periode yang sama. Peningkatan jumlah ini mencerminkan komitmen besar pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur permukiman di wilayah padat penduduk.

Kemudahan Kredit Subsidi dan Pembebasan Pajak

Untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah subsidi, pemerintah menawarkan bunga kredit sebesar lima persen per tahun dengan uang muka hanya satu persen. Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini juga mencakup penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat Perumahan dari dua puluh dua persen menjadi delapan persen melalui program PNM. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa perbaikan fisik tempat tinggal dibarengi dengan penguatan kondisi ekonomi keluarga dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.