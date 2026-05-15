Menteri Luar Negeri China Wang Yi Tinjau Pertemuan Trump - Xi, Tinjau Lokasi, Hadiri Tur Privat, Tekankan Stabilitas Hubungan Pemicu Kerja Sama

Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menekankan hubungan China-Amerika Serikat yang stabil bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump.

Pada Kamis, kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral selama dua jam 15 menit yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Kuil Langit dan jamuan makan malam kenegaraan. Trump juga mendapat tur privat ke Zhongnanhai, kompleks kantor dan kediaman resmi Xi Jinping serta petinggi Partai Komunis China lainnya.

'Kita harus mengikuti arah yang telah ditetapkan oleh kedua kepala negara, terus memperkaya makna posisi baru ini, mengubahnya menjadi kebijakan konkret dan langkah nyata, serta bersama-sama membuka babak baru hubungan China-AS,' kata Wang Yi. Sejumlah pengusaha Amerika turut mendampingi Trump dalam kunjungan tersebut. Trump secara khusus juga mengundang para pengusaha menghadiri lokasi pertemuan kedua kepala negara. Menurut Wang Yi, Presiden Xi mendorong para pengusaha Amerika memperkuat kerja sama dengan China dan menegaskan keterbukaan ekonomi China akan terus diperluas.

Perdananyaang China Li Qiang juga bertemu dengan para pengusaha Amerika, mereka umumnya menyatakan sangat menghargai pasar China, berharap memperdalam bisnis di China, dan terus memperkuat kerja sama dengan China. Ia menambahkan bahwa Xi juga mendorong program pertukaran pemuda China-AS dengan mengundang 50.000 remaja Amerika untuk datang ke China dalam lima tahun guna belajar dan mengikuti pertukaran budaya.

'Inisiatif ini mendapat sambutan hangat dan partisipasi aktif dari berbagai kalangan di kedua negara. Pertukaran dua arah semacam ini akan memperluas wawasan kaum muda dan membantu membentuk masa depan hubungan China-AS dengan lebih baik. Menurut Wang Yi, peningkatan hubungan antar-masyarakat menjadi konsensus kedua kepala negara sekaligus harapan masyarakat kedua negara. China akan, seperti sebelumnya, terus mendorong dan mendukung hal tersebut, memperkuat fondasi sosial hubungan kedua negara, dan menuliskan lebih banyak kisah persahabatan masyarakat China-AS.

Wang Yi addition bahwa hubungan China-AS berkaitan dengan kesejahteraan lebih dari 1,7 miliar warga kedua negara dan berdampak terhadap dunia internasional. China bersedia bekerja sama dengan Amerika untuk melaksanakan dengan baik konsensus penting yang dicapai dalam pertemuan kepala negara





