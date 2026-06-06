Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran koperasi sebagai motor penggerak transformasi Ekonomi Pancasila untuk mengatasi gempuran produk impor dan meningkatkan kemandirian produksi nasional. Kolaborasi dengan APPMI dan dukungan dari DPR diharapkan bisa membangun ekosistem produksi mandiri dari hulu ke hilir, sementara para perancang lokal berkomitmen melestarikan wastra Indonesia di pasar global.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran strategis dan vital koperasi sebagai motor penggerak transformasi menuju Ekonomi Pancasila . Menurutnya, koperasi harus menjadi ujung tombak untuk mengembalikan fondasi ekonomi nasional ke arah gotong royong dan keadilan sosial, sekaligus meningkatkan kemandirian produksi dalam negeri guna menghadapi gempuran produk impor yang masif.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Peluncuran Koperasi Nasional, di mana Ferry menyebut keinginan kuat Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikanEkonomi Pancasila yang sudah diamanatkan dalam konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Namun, tantangan di lapangan cukup berat, salah satunya adalah maraknya serbuan produk impor dari berbagai sektor, seperti tekstil, pakaian bekas, hingga produk fesyen lainnya. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan industri lokal, tetapi juga melemahkan semangat kemandirian produksi Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Koperasi mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia untuk aktif berkolaborasi dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI). Kolaborasi tersebut bertujuan membangun ekosistem produksi yang mandiri, dari hulu hingga hilir, mulai dari pembukaan lahan perkebunan kapas, pembangunan pabrik tekstil, hingga industri garmen. Dengan begitu, Indonesia mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Tindakan konkret ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik dan menciptakan rantai nilai yang terintegrasi. Pendapat Menteri Ferry didukung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia, Rieke Diah Pitaloka. Ia menegaskan bahwa koperasi bukanlah sekadar wadah mencari keuntungan finansial, melainkan alat perjuangan ideologis untuk mencapai kedaulatan ekonomi.

Koperasi harus dapat memperkuat rakyat dari berbagai lapisan, termasuk petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda, agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar. Dengan organisme kolektif tersebut, diharapkan masyarakat dapat menguasai rantai nilai ekonomi secara mandiri sesuai semangat receivedإذا unexpected text appears here, ignore it dan lanjutkan membuat konten. Dalam konteks preservasi budaya, perancang mode Bali, Kadek Wira Dika, menyatakan komitmen penuh untuk memperkenalkan wastra tradisional seperti endek, tenun, dan songket ke pasar internasional.

Ia mengapresiasi dukungan dari Rieke Diah Pitaloka dan mengajak seluruh perancang di Bali untuk memanfaatkan APPMI sebagai wadah mengembangkan inovasi dan kreativitas sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Seluruh diskusi ini juga diingatkan kembali dengan semangat peringatan Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni. Bung Karno pernah menegaskan bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas, prinsip yang tetap relevan hingga sekarang. Prinsip tersebut menjadi landasan kolektif untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan memutus ketergantungan terhadap pihak asing.

Secara keseluruhan, upaya penguatan koperasi diharapkan bukan hanya untukeningkatan produktivitas, tetapi juga untuk membangun martabat ekonomi bangsa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kolaborasi lintas sektor antara koperasi, asosiasi perancang, dan partisipasi generasi muda diyakini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamisnya perdagangan global sehingga produk-produk dalam negeri mampu bersaing tanpa mengorbankan identitas budaya lokal





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koperasi Ekonomi Pancasila Produk Impor Kemandirian Ekonomi APPMI Teks Til Garmen Rieke Diah Pitaloka Ferry Juliantono Kekayaan Budaya Bali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apkasi dorong penguatan ekonomi desa lewat peran koperasiAsosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong penguatan ekonomi desa melalui peran koperasi dengan membekali para finalis Putri Otonomi ...

Read more »

Menkop Luncurkan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia, Dorong Gerakan dari HuluMenteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia di Denpasar, Bali. Koperasi ini didorong untuk bergerak dari sektor hulu, seperti menanam kapas dan memproduksi kain lokal, sejalan dengan ekonomi Pancasila. Ketua koperasi Rieke Diah Pitaloka menekankan gotong royong dan kesejahteraan bersama.

Read more »

Menteri Koperasi: Koperasi Nasional Laskar Juang Harus Fokus Pada Sektor Hulu Hingga HilirMenteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa. Indonesia untuk menggerakkan kegiatan usahanya dari sektor hulu. Hal ini disampaikan Menteri Ferry saat meresmikan koperasi tersebut di Denpasar, Bali, pada Jumat (6/6). Dorongan ini bertujuan agar Koperasi Nasional Laskar Juang tidak hanya berfokus pada produk akhir, namun juga turut serta dalam produksi bahan baku. Langkah ini sejalan dengan prinsip Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Koperasi diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Read more »

Pancasila, Rendra, dan Tegangan Moral Bangsa: Kemerosotan Ekonomi dan Korupsi di Era Peringatan Lahirnya Dasar NegaraPeringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni membingkai kembali pidato Sukarno dalam BPUPK 1945 dan puisi Sajak Sebatang Lisong karya WS Rendra yang bicara tentang kemiskinan dan pembungkaman ruang publik. Artikel ini menghubungkan求真 cita Pancasila yang lahir dari nilai-nilai rakyat dengan realitas saat ini: tekanan ekonomi akibat anjloknya IHSG dan rupiah, dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), serta operasi tangkap tangan KPK di kantor imigrasi. Kedua peristiwa tersebut menyoal tata kelola lembaga publik yang sentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, termasuk perlindungan anak dan hak kepemimpinalangan. Melalui perspektif semiotika puisi Rendra dan pengamatan Hannah Arendt tentang korupsi, teks ini mendorong kita untuk mengukur perjalanan janji Pancasila dari fondasi filosofisnya ke implementasi konkrit di pasar, klinik, dan meja makan keluarga. Tim Wiraraja menekankan bahwa perayaan tanpa pertanggungjawaban akan menjadi ritual kosong, dan bahwa setiap341sila-terutama sila kelima tentang keadilan sosial-harus menjadi timbangan dalam menghadapi kabar-kabar kritis pekan ini.

Read more »