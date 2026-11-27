Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong produk Forum Bisnis Pesantren masuk KDKMP untuk memperluas pasar dan memperkuat ekonomi kerakyatan serta syariah di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (23/11/2026), yang membahas percepatan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam momentum ini, pemerintah pusat secara tegas mendorong integrasi produk dari ekosistem pondok pesantren ke dalam jaringan distribusi KDKMP untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Integrasi Produk Pesantren dengan Jaringan KDKMP

Ferry Juliantono menekankan bahwa kolaborasi strategis antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Forum Bisnis Pesantren Nusantara memiliki potensi besar untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Jika KDKMP mampu membangun ekosistem bersama ribuan pesantren anggota Forum Bisnis Pesantren Nusantara, maka barang-barang yang dipasarkan dapat mencakup beragam produk unggulan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan produk lokal pesantren masuk ke dalam rantai pasok nasional yang lebih terintegrasi dan efisien.

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Menteri Koperasi menilai bahwa koperasi pesantren memiliki daya ungkit yang signifikan untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri. Potensi tersebut telah terbukti melalui pengembangan kegiatan usaha di sejumlah pesantren terkemuka seperti Pesantren Sunan Drajat, Pesantren Sidogiri, dan Pesantren Tebuireng. Penguatan kelembagaan koperasi di lingkungan pesantren juga menjadi bagian integral dari upaya memperluas inklusi ekonomi syariah, sehingga meningkatkan peran masyarakat dalam kontribusinya terhadap perekonomian negara secara keseluruhan.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Digitalisasi

Anas Al Hifni, yang menjabat sebagai Ketua Pesantara sekaligus Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, menyatakan bahwa Pesantara telah berhasil menghimpun sekitar 48 anggota dengan catatan omzet mencapai Rp13 miliar. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga mendorong digitalisasi, pengelolaan simpanan investasi antaranggota, serta pengembangan koperasi digital sebagai tulang punggung ekosistem bisnis modern. Anas menekankan pentingnya konektivitas digital untuk menghubungkan produk-produk pesantren serta koperasi di seluruh Indonesia dengan masyarakat luas secara langsung dan transparan.

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Ketua Pesantara juga mengunggah bahwa Forum Bisnis Pesantren Nusantara telah berhasil menarik minat tinggi dari berbagai kalangan. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai 2.500 orang, menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap program penguatan ekonomi pesantren. Dari total pendaftar tersebut, sebanyak 1.000 peserta telah secara aktif mengikuti rangkaian kegiatan hingga penyelenggaraan musim keempat, menandakan konsistensi dan keberhasilan awal program dalam membangun jejaring bisnis yang solid di antara para pelaku usaha pesantren.

Dampak Nyata dan Langkah Kebijakan Mendatang

Sementara itu, sebanyak 1.500 pendaftar lainnya dijadwalkan akan mengikuti kegiatan berikutnya untuk memastikan partisipasi yang merata dan inklusif. Forum Bisnis Pesantren Nusantara memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, memperluas jejaring bisnis, serta mendorong kolaborasi antarpesantren melalui mekanisme koperasi yang efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara sektor pendidikan Islam dengan sektor ekonomi riil di tingkat nasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah, Menkop Ferry Juliantono mendorong pembentukan koperasi di pesantren yang belum memilikinya guna menjangkau lebih banyak unit usaha. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembaruan payung hukum perkoperasian untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha di sektor ini. Pembaruan regulasi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan koperasi pesantren agar dapat bersaing dan berkontribusi maksimal dalam perekonomian nasional yang semakin kompleks dan kompetitif di masa depan.