Pemerintah resmi menambah satu rekening kas umum negara dalam valas yuan China (CNY) melalui PMK 78 Tahun 2026, menjadikan total valas yang dikelola mencapai enam jenis.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, secara resmi menetapkan penambahan jenis mata uang asing baru ke dalam struktur rekening kas umum negara. Keputusan administratif ini mengintegrasikan mata uang Yuan Tiongkok (CNY) sebagai salah satu instrumen penyimpanan aset pemerintah di Bank Sentral, sehingga total valas yang dikelola pemerintah kini menjadi enam jenis selain Rupiah. Langkah strategis ini dituangkan dalam instrumen peraturan yang bertujuan memperluas fleksibilitas manajemen keuangan negara di tengah dinamika pasar global.

Mekanisme Hukum Rekening Valas Baru

Keputusan tersebut telah termaktub secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025. Peraturan baru ini secara spesifik mengatur tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara, yang memberikan legitimasi hukum penuh bagi keberadaan rekening dalam mata uang asing baru tersebut. Ketentuan dalam beleid yang diteken oleh Suahasil Nazara secara eksplisit menyatakan bahwa rekening kas umum negara, baik dalam valuta Rupiah maupun valuta selain Rupiah, wajib dibuka dan dikelola pada Bank Sentral Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai kurator utama dalam pengelolaan likuiditas negara dalam berbagai denominasi mata uang asing.

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Data Spesifik Rekening Yuan Tiongkok

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah telah menetapkan identitas teknis yang sangat spesifik bagi rekening baru ini. Rekening kas umum negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY) memiliki nomor rekening yang unik, yaitu 600502114980. Nomor rekening tersebut terdaftar atas nama resmi Rekening Kas Umum Negara. Sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memiliki otoritas penuh untuk menentukan rekening-rekening ini sebagai tempat penampungan seluruh penerimaan negara dan sarana untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Rekening ini beroperasi secara paralel dengan rekening-rekening valas lainnya yang telah ada sebelumnya, membentuk jaringan aset cadangan yang lebih kompleks dan terdiversifikasi.

Komposisi Portofolio Rekening Kas Umum

Sebelum penambahan Yuan Tiongkok (CNY), Pemerintah Indonesia sudah memiliki lima jenis rekening kas umum negara dalam mata uang asing lainnya. Portofolio valas yang selama ini dikelola mencakup Rekening Kas Umum Negara dalam valuta Dolar Amerika Serikat (US Dollar), yang merupakan mata uang cadangan global utama. Selain itu, pemerintah juga memegang rekening dalam valuta Yen Jepang (JPY), yang relevan dengan perdagangan bilateral dan investasi di kawasan Asia Timur. Diversifikasi juga mencakup valuta Euro (EUR) sebagai representasi dari blok ekonomi Eropa, serta valuta Dolar Australia (AUD) yang mencerminkan hubungan ekonomi dengan negara tetangga Oceania.

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Selain kelima valas tersebut, pemerintah sebelumnya juga telah mengelola Rekening Kas Umum Negara dalam valuta Chinese Yuan Hong Kong (CNH). Dengan masuknya Yuan Tiongkok daratan (CNY) ke dalam daftar ini, total rekening kas umum negara dalam valas menjadi enam jenis. Kehadiran dua varian mata uang Yuan, yaitu CNH dan CNY, menunjukkan strategi pemerintah untuk memisahkan likuiditas dari kawasan administratif khusus Hong Kong dengan ekonomi utama Tiongkok daratan. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan perbedaan kurs dan likuiditas pasar antar kedua varian tersebut jika diperlukan untuk efisiensi pembayaran atau penerimaan devisa.

Dampak Strategis dan Respons Instansi Terkait

Penambahan rekening dalam Yuan Tiongkok (CNY) ini secara teknis meningkatkan kapasitas administrasi keuangan negara dalam menangani transaksi lintas batas yang melibatkan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dengan memiliki akun langsung di Bank Sentral, pemerintah dapat memfasilitasi pembayaran utang luar negeri, transaksi perdagangan, atau penyertaan modal dalam valuta lokal Tiongkok tanpa harus melakukan konversi mata uang tambahan yang mungkin menimbulkan biaya spread atau risiko fluktuasi kurs intermediary. Langkah ini juga sejalan dengan tren global di mana negara-negara mulai mendiversifikasi mata uang cadangan devisa untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada Dolar Amerika Serikat.

Sampai berita ini diterbitkan, CNBC Indonesia masih berupaya mengonfirmasi alasan administratif maupun strategis di balik penambahan rekening kas umum negara dalam valuta CNY kepada pihak Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi atau pernyataan publik yang diterima oleh pihak jurnalis mengenai motif spesifik kebijakan ini. Kekosongan informasi tersebut menjadikan analisis ini berbasis pada data tekstual dari peraturan menteri yang berlaku, tanpa klarifikasi mengenai target penggunaan likuiditas dalam mata uang Yuan tersebut di masa depan.