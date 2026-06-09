Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal 2027 yang dihadirkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kebijakan tersebut berfokus pada optimalisasi APBN sebagai katalis investasi swasta dan penargetan sektor strategis melalui Danantara. Purbaya menegaskan komitmen tidak mengubah batas defisit 3 persen, sekaligus menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 5,8-6,5% dan 2029 sampai 8%. Selain itu, proyeksi ekonomi 2026 diperkirakan 6% dan IHSG mencapai 10.000. Kabar reshuffle dan stabilitas rupiah juga dibahas.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan strategi pembangunan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Kebijakan fiskal tahun 2027 akan menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi dengan APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus berfungsi sebagai katalis untuk menarik investasi swasta. Pemerintah melalui perusahaan investasi Danantara akan difokuskan pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi guna mempercepat industrialisasi dan memperbesar skala ekonomi.

Purbaya menegaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 memiliki arti strategis karena pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden, mencerminkan komitmen pemerintah mengarusutamakan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara dalam mendukung agenda pembangunan. Rencana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029, meskipun menghadapi berbagai tantangan global.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran 3 persen demi ekspansi ekonomi, melainkan lebih mengutamakan optimalisasi fiskal dan investasi. Di luar itu, Purbaya mengucarkan optimisme terhadap kinerja ekonomi jangka pendek, menargetkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,5%, sementara proyeksi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan mencapai 6 persen, didorong oleh kebijakan efektif dan pengelolaan fiskal hati-hati. Ia juga menilai pasar saham IHSG berpotensi mencapai 10.000 pada 2026 seiring dengan peningkatannya fondasi ekonomi nasional dan optimisme pasar.

Dalam pidato atau pertemuan dengan investor, Purbaya memastikan komitmennya untuk meningkatkan iklim investasi dan menyuguhkan pengelolaan fiskal yang baik, siap meng成了 hakim atas segala aduan investor. Selain itu, kabar mengenai reshuffle kabinet yang menyebut Purbaya akan digantikan oleh ekonom Chatib Basri beredar luas. Namun, Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa kabar tersebut belum pasti dan masih ada dua pelantikan yang akan dilakukan di Istana.

Meskipun demikian, Purbaya tetap optimis rupiah akan stabil, menjamin ketahanan ekonomi hingga kelompok pedagang hingga ibu rumah tangga bisa bernapas lega. DiBalik semua kelibutan, Purbaya terus menggaransi bahwa langkah-langkah pembangunan ekonomi akan dijalankan secara humanis dan berkelanjutan, menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat





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