Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis dengan kinerja ekonomi Indonesia di kuartal I 2026 yang diproyekskan tumbuh 5,7 persen. Ia menegaskan坚决 bantah isu resesi dan mengharapkan permintaan properti serta pasar properti akan meningkat. Purbaya juga mengklarifikasi rumor mengundurkan diri serta menekankan pentingnya kebijakan devisa DHE SDA dan insentif pajak untuk memperkuat rupiah. Berbagai kabar positif lain meliputi kinerja BUMA International, insentif motor listrik, dan penghargaan CSR Pertamina Patra Niaga.

Purbaya Yudhi Sadewa , Menteri Keuangan Indonesia, menegaskan kuatnya daya beli warga meskipun ada isu krisis ekonomi. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,7 persen, dengan pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan di atas 5 persen.

Purbaya bantah keras isu resesi dan menekankan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren penguatan. Menuruinya, kondisi global tidak seburuk yang dikhawirkan. Selain itu, ia optimistis permintaan properti akan tumbuh pesat beriringan dengan perbaikan ekonomi. Purbaya juga mempertanyakan kabar mengundurkan diri dari jabatan menteri, menyatakan tidak ada rencana pergantian.

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan insentif pajak hingga 0 persen diyakini akan memperkuat rupiah dan ketahanan ekonomi. Di sektor lain, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diprediksi meningkatkan transparansi dan profitabilitas pasar modal. Di bidang energi, MTI mengusulkan insentif motor listrik prioritaskan daerah terpencil untuk keadilan wilayah. Di Padang, fokus pada keseimbangan lahan pertanian dan investasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Bakom menekankan pentingnya menilai kunjungan Presiden ke Prancis berdasarkan manfaat nyata. PT BUMA International Group Tbk mencatat kinerja提升 di kuartal I 2026 meski sempat menghadapi tantangan operasional. Di tingkat global, AS mengumumkan rampasan aset kripto Iran senilai $1 miliar sebagai bagian dari tekanan finansial. Di pasar domestik, harga emas PT Antam melonjak Rp25.000 per gram Jadi Rp2.799.000.

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Raih penghargaan CSR global di Bangkok atas komitmen pemberdayaan masyarakat dan lingkungan berkelanjutan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Purbaya Yudhi Sadewa Pertumbuhan Ekonomi Daya Beli Resesi Properti Devisa DHE SDA Insentif Pajak Rupiah PT Danantara Motor Listrik Keseimbangan Lahan PT BUMA International Aset Kripto Iran Harga Emas Pertamina Patra Niaga CSR Kalimantan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Akhirnya Jebol ke Rp18.000, Purbaya Tak Mau DisalahkanMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika pelemahan rupiah dikaitkan dengan kondisi fiskal pemerintah.

Read more »

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bertemu dengan S&P untuk Jelaskan Posisi Ekonomi IndonesiaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu dengan Lembaga Rating Standard & Poor's (S&P) di Jakarta untuk menjelaskan posisi ekonomi Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa ada keraguan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Read more »

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan tentang Bursa Mineral dan Komoditas StrategisMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru disahkan DPR memberikan amanat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di Indonesia. Dengan adanya ketetapan baru itu, maka OJK akan memiliki dewan komisioner yang menjadi kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis.

Read more »

Kata Purbaya soal Isu Pengunduranya dari Jabatan MenkeuMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan.

Read more »