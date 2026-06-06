Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Penambahan Personel Bea Cukai untuk Percepatan Pemeriksaan Dokumen dan Regulasi Sanksi atas Barang Terlalu Lama Ditahan di Pelabuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau persoalan penumpukan barang yang berpotensi mengganggu pasokan bahan industri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 6 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia mengusulkan penambahan personel Bea Cukai untuk mempercepat pemeriksaan dokumen serta pengkajian regulasi sanksi terhadap barang yang terlalu lama disimpan di pelabuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, meninjau persoalan penumpukan barang yang berpotensi mengganggu pasokan bahan industri di Pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta, 6 Juni 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan mengusulkan penambahan personel Bea Cukai untuk mempercepat pemeriksaan dokumen serta pengkajian regulasi sanksi terhadap barang yang terlalu lama disimpan di pelabuhan. Aktivitas para pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tetap berjalan di tengah peninjauan operasional pelabuhan pada 6 Juni 2026





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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bea Cukai Persoalan Penumpukan Barang Pelabuhan Tanjung Priok Pembatasan Pasokan Bahan Industri Penambahan Personel Bea Cukai Pengkajian Regulasi Sanksi Barang Terlalu Lama Disimpan Di Pelabuhan

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