Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Ia menyoroti bahwa persepsi negatif pasar yang keliru terhadap kondisi riil adalah penyebab utama dari penurunan nilai tukar rupiah dan IHSG.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Ia menyoroti bahwa persepsi negatif pasar yang keliru terhadap kondisi riil adalah penyebab utama dari penurunan nilai tukar rupiah dan IHSG. Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa kondisi faktual ekonomi Indonesia jauh lebih baik daripada yang dipersepsikan oleh sebagian pihak. Ia juga menyoroti bahwa APBN berada dalam kondisi yang baik dan ekonomi tumbuh cukup signifikan. Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa perbedaan antara realitas ekonomi dan narasi yang beredar di publik harus dipahami dengan baik.

Solidnya fundamental ekonomi juga didukung oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat di berbagai wilayah. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa roda perekonomian bergerak dinamis, meskipun ada sentimen pasar yang kurang menguntungkan. Pemerintah terus berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi gejolak pasar keuangan.

Koordinasi yang lebih kuat ini menjadi kunci untuk menepis sentimen negatif dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kerja sama yang sudah terjalin erat akan semakin ditingkatkan. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan stabil. Langkah-langkah strategis akan dirumuskan bersama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG.

Upaya ini meliputi komunikasi yang transparan kepada publik dan pelaku pasar, serta intervensi yang terukur jika diperlukan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa pasar keuangan dapat berfungsi secara efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi belanja negara hingga Mei 2026 telah mencapai Rp1.365,4 triliun, atau sekitar US$75,5 miliar. Angka ini setara dengan 35,5 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun (US$212,4 miliar).

Data ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui pengeluaran negara. Kinerja belanja negara ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan data ini dalam konferensi pers kinerja APBN pada Jumat sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.059,3 triliun (US$58,5 miliar) dari total realisasi tersebut, atau 33,6 persen dari alokasi anggaran.

Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 52,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Percepatan belanja ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus yang diperlukan bagi sektor-sektor produktif. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi gejolak pasar keuangan. Koordinasi yang lebih kuat ini menjadi kunci untuk menepis sentimen negatif dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kerja sama yang sudah terjalin erat akan semakin ditingkatkan. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan stabil. Langkah-langkah strategis akan dirumuskan bersama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG. Upaya ini meliputi komunikasi yang transparan kepada publik dan pelaku pasar, serta intervensi yang terukur jika diperlukan.

Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa pasar keuangan dapat berfungsi secara efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pelemahan Nilai Tukar Rupiah IHSG Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia Persepsi Negatif Pasar Kerja Sama Pemerintah Dan Bank Indonesia Sinergi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Lingkungan Investasi Yang Kondusif Dan Stabil Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Dan IHSG Komunikasi Transparan Kepada Publik Dan Pelaku Intervensi Yang Terukur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kata Purbaya soal Isu Pengunduranya dari Jabatan MenkeuMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan.

Read more »

Purbaya Yudhi Sadewa Nilai Isu Mundur dari Menteri Keuangan untuk Pengaruhi Sentimen PasarPurbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidk mundur dari jabatan Menteri keuangan (Menkeu). Isu pengunduran diri itu hanya membuat gonjang sentimen di pasar.

Read more »

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Menyampaikan Paparan dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2026Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN per Mei 2026 mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun, atau setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Read more »

Wacana Penggantian Menteri Keuangan Purbaya dengan Chatib Basri dan Penegasan Purbaya BertahanDi tengah keresahan ekonomi, muncul wacana pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan ekonom senior Chatib Basri. Rocky, seorang akademisi, menyampaikan bahwa kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi membuat Chatib Basri dianggap sebagai sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan pasar berkat reputasi dan pengalamannya. Rocky menekankan bahwa solusi memerlukan pendekatan yang lebih luas, bukan hanya moneter, tetapi juga aspek fiskal dan dukungan politik. Purbaya membantah isu pengunduran diri dan menegaskan akan terus maju, menyebut isu tersebut hoaks. Berita ini mencakup dinamika antara tuntutan perubahan pasca-kenegaraan dan tekad pemimpin untuk bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Read more »