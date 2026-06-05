Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN per Mei 2026 mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun, atau setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN per Mei 2026 mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun, atau setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN per Mei 2026 disebabkan oleh peningkatan belanja negara, terutama dalam sektor energi dan transportasi.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi defisit APBN, termasuk dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi belanja negara. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi.

Dalam keseluruhan, konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki tantangan untuk mengurangi defisit APBN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut





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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa APBN Defisit Pendapatan Negara Belanja Negara Investasi Infrastruktur Kualitas Pelayanan Publik

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