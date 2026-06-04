Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru disahkan DPR memberikan amanat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di Indonesia. Dengan adanya ketetapan baru itu, maka OJK akan memiliki dewan komisioner yang menjadi kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru disahkan DPR memberikan amanat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di Indonesia.

Dengan adanya ketetapan baru itu, maka OJK akan memiliki dewan komisioner yang menjadi kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis. Menurut Purbaya, tugas utama dewan komisioner OJK yang nantinya membidangi pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia itu ke tanah air, dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri.

Sebanyak 15 ketentuan baru di sektor keuangan yang diatur dalam UU P2SK itu, antara lain penguatan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penambahan tugas OJK, penguatan pengaturan tujuan Bank Indonesia (BI), penambahan tugas dari LPS, OJK, dan BI, perluasan cakupan kegiatan usaha bank umum dan bank umum syariah, dan lain-lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan dibentuk oleh OJK harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia itu ke tanah air, dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri.

Menurut Purbaya, tugas utama dewan komisioner OJK yang nantinya membidangi pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia itu ke tanah air, dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri. Sebanyak 15 ketentuan baru di sektor keuangan yang diatur dalam UU P2SK itu, antara lain penguatan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penambahan tugas OJK, penguatan pengaturan tujuan Bank Indonesia (BI), penambahan tugas dari LPS, OJK, dan BI, perluasan cakupan kegiatan usaha bank umum dan bank umum syariah, dan lain-lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan dibentuk oleh OJK harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia itu ke tanah air, dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri. Menurut Purbaya, tugas utama dewan komisioner OJK yang nantinya membidangi pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia itu ke tanah air, dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri.

Sebanyak 15 ketentuan baru di sektor keuangan yang diatur dalam UU P2SK itu, antara lain penguatan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penambahan tugas OJK, penguatan pengaturan tujuan Bank Indonesia (BI), penambahan tugas dari LPS, OJK, dan BI, perluasan cakupan kegiatan usaha bank umum dan bank umum syariah, dan lain-lain





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Bursa Mineral Dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sekto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

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