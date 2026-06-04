Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bertemu dengan S&P untuk Jelaskan Posisi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu dengan Lembaga Rating Standard & Poor's (S&P) di Jakarta untuk menjelaskan posisi ekonomi Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa ada keraguan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu dengan Lembaga Rating Standard & Poor's (S&P) di Jakarta untuk menjelaskan posisi ekonomi Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa ada keraguan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia juga menyampaikan bahwa setoran pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah hingga akhir April 2026 senilai Rp 646,3 triliun, setara dengan 27,4% dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 2.357,7 triliun. Purbaya juga menjelaskan bahwa pertumbuhan pajaknya di bulan Mei 2026 mencapai 22,1%, yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ia juga menambahkan bahwa defisitnya naik sedikit di bulan Mei 2026 dibandingkan April 2026, tetapi masih dalam batas aman.

Purbaya berharap bahwa S&P akan melihat perbaikan kondisi ekonomi Indonesia dan tidak menurunkan rating utang Indonesia





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