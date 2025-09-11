Menteri Keuangan Purbaya: Rp200 Triliun Dicairkan untuk Tingkatkan Likuiditas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah strategis untuk mengatasi masalah likuiditas yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan Rp200 triliun dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah strategis untuk mengatasi masalah likuiditas yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan kekeringan likuiditas di masyarakat. Ia menekankan bahwa likuiditas berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi .

Purbaraya menilai bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengalami krisis likuiditas akibat kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang terlalu ketat, seperti suku bunga tinggi dan kebijakan penarikan pajak yang ekspansif tanpa disertai dengan kebijakan belanja yang tepat waktu. Hal ini berujung pada melambatnya ekonomi mulai tahun 2023 hingga kuartal II-2024. Padahal, kata Purbaya, roda perekonomian Indonesia mayoritas didorong oleh konsumsi domestik. Kesalahan pengelolaan likuiditas ini, menurutnya, kerap berulang. Pada tahun 2025, uang beredar kembali turun hingga mencapai 0% pada Agustus, meskipun pada empat bulan pertama tahun ini sempat meningkat hingga 7% pada April.Untuk mengatasi masalah ini, Purbaya menjanjikan akan mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali mesin moneter dan fiskal. Salah satunya dengan menarik dana pemerintah sebesar Rp425 triliun, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang saat ini berada di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dari total tersebut, Rp200 triliun akan dimasukkan kembali ke sistem perekonomian. Purbaya juga meminta kepada Bank Indonesia untuk tidak menyerap dana tersebut setelah masuk ke sistem, agar likuiditas beredar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.Pembawahan dana Rp200 triliun ini tidak berupa pinjaman, melainkan tambahan likuiditas yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit. Dana tersebut akan ditempatkan di perbankan untuk dialokasikan sesuai kebutuhan pasar. Purbaya juga menegaskan bahwa likuiditas melimpah ini tidak akan memicu inflasi, karena ekonomi Indonesia masih jauh dari potensi penuhnya, yang diperkirakan sebesar 6,5%.





