Menteri Keuangan Optimis Penguatan Rupiah pada Semester Kedua 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan optimisme bahwa tekanan pada rupiah akan mereda, dengan koordinasi antara BI dan Kemenkeu serta arus modal asing yang meningkat menegaskan stabilitas nilai tukar pada semester kedua tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keyakinannya tentang stabilitas nilai tukar rupiah di masa depan. Menurutnya, tekanan yang dialami rupiah pada awal Juni dipengaruhi oleh sentimen global dan kondisi risk-off di pasar keuangan.

Namun, dia meyakini bahwa sinergi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat mengendalikan tekanan tersebut. Purbaya menekankan pentingnya kebijakan terbaru seputar tata kelola Devisa Hasil Ekspor serta upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan pasokan valuta asing. Dengan langkah tersebut, otoritas moneter akan dapat menstabilkan rupiah melalui intervensi di pasar valas, sehingga aset mata uang ini dapat kembali menguat secara bertahap pada semester kedua tahun 2026.

Selama rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada tanggal 10 Juni, Purbaya juga menyoroti peran arus modal asing dalam mendukung ketahanan rupiah. Data yang dia sampaikan menunjukkan bahwa arus modal asing bersih (net inflow) pada Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp18,5 triliun dan pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp78,5 triliun antara 1 April hingga 5 Juni 2026. Purbaya menegaskan bahwa peningkatan minat investor terhadap instrumen keuangan domestik, meskipun pasar saham masih mencatat outflow, tetap terjaga.

Ia menambahkan bahwa ketertarikan investor ini diharapkan dapat mendorong tambahan arus modal asing dan memperkuat pasokan valuta asing domestik. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Mei dan 25 basis poin pada Juni demi meneguhkan daya tarik investasi domestik. Bank Indonesia juga memanfaatkan penerbitan SRBI sebagai mekanisme menarik kembali aliran portofolio asing yang sempat keluar akibat gejolak global.

Lelang SRBI dua kali seminggu dan penurunan tingkat swap lindung nilai bagi investor asing sebesar 10 persen menjadi strategi tambahan dalam menambah likuiditas pasar. Selain itu, BI tetap menjalankan kebijakan pembatasan pembelian dan transfer dolar AS di pasar domestik tanpa underlying transaction. Kebijakan ini menurunkan batas menjadi USD 25.000 per pelaku per bulan, dibandingkan sebelumnya USD 50.000 per pelaku per bulan. Purbaya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap transaksi valas, apalagi dari korporasi maupun individu, untuk menghindari spekulasi berlebihan.

Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memelihara stabilitas moneter, fiskal, dan politik. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti pada tahun 1997‑1998. Di sisi lain, pemerintah terus mendukung koordinasi terpadu antara BI dan Kemenkeu guna memperkuat mekanisme fiskal-moneter. Langkah ini diharapkan tidak hanya menstabilkan rupiah, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sumber: Perkumpulan pernyataan resmi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia selama beberapa rapat kerja serta data arus modal asing pada periode April hingga Juni 2026





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Rupiah Arus Modal Asing Bi Kemenkeu Tata Kelola Devisa

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