Menteri Keuangan Kunjungi DJPb untuk Pantau Pengelolaan Kas Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kantor Pusat DJPb guna memantau langsung proses pengelolaan kas negara. Kunjungan ini menyoroti peran DJPb dalam mengoptimalkan kebijakan fiskal dan mendukung pelaksanaan APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya memantau langsung proses pengelolaan kas negara .

Menkeu didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Saat kunjungan, Purbaya mengapresiasi kerja para pegawai DJPb dan menyatakan dukungan penuh untuk menjalankan tugas pengelolaan kas negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari upaya mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk membantu pembangunan perekonomian. Kunjungan ke DJPb bukan pertama kalinya bagi Purbaya; ia sudah sekitar tiga kali melakukan kunjungan serupa, termasuk rutin meninjau unit-unit lain di Kementerian Keuangan.

Pengelolaan kas negara yang dilakukan DJPb merupakan instrumen krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang cepat, akurat, dan berbasis data. DJPb berperan penting mengelola kas pemerintah untuk menjaga likuiditas dan mengoptimalkan kas negara melalui berbagai transaksi seperti penempatan dana di Bank Indonesia dan bank umum, pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta pengelolaan valuta asing. Manajemen risiko, termasuk pemilihan mitra transaksi, pemantauan pasar, dan evaluasi berkala, juga menjadi bagian penting dari tugas DJPb.

Dengan upaya-upaya tersebut, DJPb dapat menjalankan peran dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, perencanaan kas (cash planning), pengendalian likuiditas, serta optimalisasi idle cash. Pengelolaan kas negara juga diduga berperan dalam mendukung penguatan rupiah secara tidak langsung melalui stabilitas fiskal dan pasar keuangan. Kunjungan Menteri Keuangan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan negara sekaligus memastikan pengelolaan kas pemerintah berjalan optimal guna mendukung pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pun menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Purbaya kepada para pegawainya di DJPb. Dari sisi kondisi kas negara, realisasi APBN per akhir April 2026 menunjukkan defisit sebesar Rp164,4 triliun atau sekitar 0,64% terhadap PDB, dengan keseimbangan primer surplus Rp28 triliun. Defisit disebabkan oleh Belanja Negara terealisasi Rp1.082,8 triliun (28,2% dari pagu APBN) dan Pendapatan Negara mencapai Rp918,4 triliun (29,1% dari target APBN 2026).

Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan anggaran yang mencapai Rp298,5 triliun atau 43,3% dari target APBN hingga April 2026





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Menteri Keuangan Djpb Pengelolaan Kas Negara APBN Kebijakan Fiskal

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