Menteri Keuangan Desak Penguatan Regulasi di Pelabuhan untuk Atasi Penumpukan Kontainer

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengaturan ketat terhadap waktu penyimpanan barang di pelabuhan mengatasi penumpukan kontainer dan meningkatkan efisiensi logistik nasional, yang berdampak pada daya saing ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan perlunya penguatan regulasi terkait batas waktu penyimpanan barang di pelabuhan untuk mengatasi masalah penumpukan kontainer yang hingga saat ini masih terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan kerjanya ke Bea dan Cukai Tanjung Priok pada Sabtu, 6 Juni, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani isu krusial yang berdampak pada efisiensi logistik nasional. Penumpukan sekitar 3.000 dokumen dan 3.100 unit kontainer yang belum terselesaikan mengganggu suplai bahan baku dan memperlambat arus barang, sehingga menurunkan kinerja sektor riil ekonomi. Purbaya meminta perbaikan cepat dengan penambahan personel Bea dan Cukai yang bekerja dua shift atau 24 jam sehari untuk mempercepat proses.

Selain itu, ia mendesak pengaturan sanksi yang jelas bagi importir yang sengaja membiarkan barang menumpuk di pelabuhan, mengingat banyak kasus di mana biaya denda justru lebih murah daripada menyewa gudang di luar. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan kapasitas pelabuhan ke tingkat optimal, meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan global, serta meminimalisasi kerugian ekonomi akibat keterlambatan logistik. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengalihkan beberapa pelabuhan pintu masuk barang impor, seperti Bitung dan Sorong, untuk mendistribusikan beban.

Meski beberapa kali mengubah aturan impor, Purbaya menegaskan tidak ada maksud政治的 di balik perubahan tersebut, melainkan untuk menyesuaikan kondisi pasar dan mencegah penyalahgunaan. Rupiah yang sempat melemah dinilainya tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang masih kuat, sehingga langkah penguatan regulasi di pelabuhan menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh





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Pelabuhan Logistik Kontainer Regulasi Menteri Keuangan

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