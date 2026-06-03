Menteri Keuangan Bantah Video Hoaks Program Bantuan Dana Pensiun 2026

Liputan6.com melalui Cek Fakta membantah klaim video yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan program bantuan dana pensiun 2026. Video tersebut dinarasikan sebagai hoaks berdasarkan pernyataan resmi dari situs e-ppid.kemenkeu.go.id. Masyarakat, terutama pensiunan, diingatkan untuk tidak mudah percaya dan selalu cek informasi melalui kanal official pemerintah.

Liputan6.com melaluirubrik Cek Fakta telah melakukan penelusuran terhadap klaim video yang beredar di masyarakat. Video tersebut mengklaim bahwa Menteri Keuangan , Purbaya Yudhi Sadewa , telah mengumumkan program bantuan dana pensiun untuk tahun 2026 yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Klaim ini membuat banyak orang tertarik, khususnya kalangan pensiunan, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa pensiun. Namun, hasil penelusuran Cek Fakta menunjukkan bahwa video tersebut tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks. Situs e-ppid.kemenkeu.go.id, yang merupakan portal resmi Kementerian Keuangan, telah menyampaikan pernyataan bahwa video yang menyebutkan Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan program bantuan dana pensiun tahun 2026 adalah palsu.

Pemerintah melalui kanal resminya mengingatkan publik untuk tetap waspada terhadap penyebaran informasi yang tidak otentik, terutama yang mengatasnamakan pejabat pegawai negeri. Hoaks tersebut bertujuan menyesatkan dan dapat merugikan masyarakat yang mungkin akan mengikuti serangkaian instruksi yang tidak jelas atau bahkan meminta data pribadi untuk tujuan yang tidak diinginkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak ada program bantuan dana pensiun yang akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2026 dalam bentuk yang diiklankan oleh video tersebut.

Program-program bantuan yang ada biasanya disahkan melalui Peraturan Presiden atau Instruksi Menteri yang formal, lalu diumumkan melalui media resmi. Oleh karena itu, para pensiunan disarankan untuk selalu merujuk pada sumber официаль, seperti situs web Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, atau badan penyelenggara program pensiun lainnya, dalam memperoleh informasi terkait hak dan bantuan yang dapat mereka terima. Dihimbau juga untuk tidak mudah tertipu oleh klaim yang tidak verifikasi di media sosial atau platform digital lainnya.

Video hoaks tersebut sering kali gain traction karena menggunakan narasi yang menggugah, seperti menekankan rasa syukur atas jasa para pensiunan untuk bangsa. Namun, fact checker dan media elektronik berwenang telah membuktikan bahwa narasi tersebut tak berdasar. Masyarakat, terutama kalangan成-years yang rentan terhadap informasi emocional, perlu mengdevelop kebiasaan untuk verifikasi mandiri sebelum membagikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu klaim. Kombinasi antara teknis pengecekan sumber dan kecenderungan untuk percaya pada kabar baik yang tiba-tiba muncul harus diwaspadai.

Sebagai penutup, penelusuran Cek Fakta mengingatkan bahwa setiap tahunnya selalu muncul hoaks yang berhubungan dengan program bantuan pemerintah. Kebiasaan ini adalah bagian dari torehan social engineering yang berbahaya. Oleh karena itu,提高 awareness tentang media literacy menjadi penting. Pastikan setiap informasi yang diterima, terutama yang berisi klaim besar seperti bantuan dana, selalu di-cross check dengan sumber resmi.

Jaga keamanan data pribadi dan hindari memberikan data sensitif kepada pihak yang tidak dikenal





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Hoaks Bantuan Dana Pensiun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Cek Fakta

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