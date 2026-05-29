Menteri Keuangan AS Perlihatkan Rancangan Uang Kertas USD 250 Bergambar Trump

Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperlihatkan rancangan uang kertas USD 250 dengan gambar Presiden Donald Trump, sebagai persiapan peringatan 250 tahun kemerdekaan AS. Langkah ini memerlukan perubahan undang-undang yang melarang wajah orang hidup pada mata uang. Kritik mencuat karena dianggap menyerupai pemujaan individu.

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent , memperlihatkan rancangan uang kertas pecahan USD 250 yang menampilkan potret Presiden Donald Trump dalam konferensi pers di Ruang Briefing Brady, Gedung Putih, Washington D.C. pada Kamis 28 Mei 2026.

Ia menyatakan bahwa rancangan tersebut telah disiapkan sebagai antisipasi jika Kongres menyetujui perubahan undang-undang yang saat ini melarang pencantuman wajah orang yang masih hidup pada mata uang resmi negara. Saat ini terdapat rancangan undang-undang di DPR dan Senat yang bertujuan mengubah persyaratan tersebut, sehingga memungkinkan Donald J. Trump, yang masih hidup, untuk muncul pada uang kertas USD 250. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2026.

Menurut laporan The Washington Post, Bendahara AS Brandon Beach, pejabat yang ditunjuk Trump, telah mendorong Biro Percetakan dan Pengukiran AS untuk mempercepat proses pembuatan uang kertas baru. Rancangan uang kertas tersebut memuat tulisan America 250 Anniversary sebagai penghormatan terhadap deklarasi kemerdekaan AS. Bessent menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan menampilkan presiden yang sedang menjabat pada uang kertas peringatan 250 tahun kemerdekaan.

Jika terealisasi, uang kertas bergambar Trump akan menjadi langkah terbaru dalam upaya memperluas penggunaan citra sang presiden di institusi resmi negara sejak ia kembali menjabat pada tahun 2025. Sejak Trump kembali ke kursi kepresidenan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menonjolkan namanya dan gambarnya di tempat-tempat resmi. Potret Trump telah dipasang di Departemen Kehakiman dan gedung federal lainnya. Namanya juga ditambahkan ke fasilitas seni pertunjukan nasional Kennedy Center oleh dewan pengelola yang ditunjuknya.

Selain itu, tanda tangan Trump direncanakan akan muncul pada mata uang peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, yang sebelumnya hanya memuat tanda tangan Menteri Keuangan dan Bendahara Negara. Pada Maret lalu, Komisi Seni Rupa AS yang dipimpin Rodney Mims Cook Jr., pejabat yang ditunjuk Trump, menyetujui pencetakan koin emas peringatan bergambar Trump. Langkah-langkah ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan tersebut menyerupai praktik pemujaan individu yang lazim dilakukan rezim otoriter atau monarki.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari yang sama ditutup melemah ke level 17.796, menunjukkan tekanan pasar terhadap mata uang Indonesia di tengah ketidakpastian global dan kebijakan domestik yang masih berkembang





