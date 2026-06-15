Menteri Keuangan Apresiasi Pemulihan Aset Kasus Eddy Tansil Usai Puluhan Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemulihan aset negara dalam kasus korupsi Eddy Tansil yang berlangsung puluhan tahun membuktikan bahwa upaya melakukan penyelamatan keuangan tidak kenal batas waktu. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mengejar aset yang diperoleh melalui tindak pidana, sekaligus menyerahkan PNBP Rp 1,03 triliun hasil BPA Fair 2026 sebagai bentuk kepemimpinan dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah dalam memulihkan aset negara yang terkait dengan kasus korupsi Eddy Tansil yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Ia mengaku terkejut karena aset tersebut masih dapat ditemukan kembali, menggambarkan bahwa upaya pemulihan kerugian negara tidak mengenal batas waktu. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa negara tidak akan berhenti mengejar pelaku merugikan keuangan negara, meski kasusnya sudah lama. Purbaya menegaskan bahwa selama institusi negara bekerja secara sinergis, aset yang hilang dapat ditelusuri, diamankan, dan dikembalikan. Keberhasilan ini juga menjadibukti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Dalam acara BPA Fair 2026 di Jakarta Selatan, Purbaya secara simbolis menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,03 triliun yang berasal dari pemulihan aset oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Dana tersebut comprises hasil lelang aset negara sebesar Rp 978,1 miliar, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 30,9 miliar, serta pengembalian aset terkait kasus Eddy Tansil berupa uang tunai Rp 51,6 miliar. Selain itu, ada juga serah hasil lelang untuk korban mencapai Rp 19,1 miliar.

Purbaya menekankan bahwa pemulihan aset adalah bagian penting dalam menjaga keuangan negara, di mana setiap aset yang dikembalikan menjadi tambahan penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menteri Keuangan juga menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan untuk mengelola semua penerimaan dari pemulihan aset dengan cara tertib, transparan, dan akuntabel. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat kapasitas fiskal negara demi pembangunan nasional dan kesejahterahan masyarakat.

Purbaya mengungkapkan bahwa kesuksesan dalam kasus Eddy Tansil merupakan hasil kolaborasi berbagai instansi pemerintah yang berkomitmen menjaga keuangan negara. Ke depannya, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat kerja sama dengan BPA Kejaksaan Agung serta pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, negara tidak hanya menegakkan hukum melalui hukuman, tetapi juga fokus pada pemulihan kerugian finansial yang石碑 sebagai Concern untuk kedepannya





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