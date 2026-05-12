Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lima dokter spesialis terkait dugaan pemalsuan penggunaan gelar insinyur. Laporan polisi ini telah teregister dengan nomor LP/B/3373/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 11 Mei 2026 sekitar pukul 12.15 WIB. Terdaftar bahwa terlapor adalah Budi Gunadi Sadikin. Terlapor dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 dan atau Pasal 69 ayat (1) UU No 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdaftar bahwa terlapor adalah Budi Gunadi Sadikin. Terlapor dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 dan atau Pasal 69 ayat (1) UU No 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diketahui para pelapor dalam hal ini diantaranya Prof. Dr. dr. Budi Iman Santosa, Sp. OG Subsp.

Urogin, RE, MPH, Prof. Dr. dr. Zainal Muttagin, Ph. D., Sp. BS (K), dr. Nurdadi Saleh, Sp. OG, Dr. dr. Erri Supriadi, S.H.

, M.H. , M.M, dr. Baharrudin, Sp. OG. Sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan termasuk menyerahkan barang bukti.

Namun dalam hal tidak ada tanggapan. Terkait pelaporan ini, pihaknya telah menyerahkan 10 barang bukti ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti





