Menteri Kelautan dan Perikanan: Program Kampung Nelayan Merah Putih Ditargetkan Sampai Pulau Kecil dan Wilayah Terpencil

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih tetap dibangun hingga menjangkau pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Bahkan, sejumlah lokasi yang berada di pulau terluar dengan akses logistik yang sulit, kini tengah dalam proses pembangunan.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih tetap dibangun hingga menjangkau pulau- pulau kecil dan wilayah terpencil.

Bahkan, sejumlah lokasi yang berada di pulau terluar dengan akses logistik yang sulit, kini tengah dalam proses pembangunan. Trenggono mengatakan, salah satu contoh pembangunan tersebut berada di Pulau Enggano, Bengkulu, yang masuk dalam target 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama.

"(Pulau terkecil dan teluar) dibangun (Kampung Nelayan Merah Putih). Ini contoh saya tunjukin saja. Nanti kamu sekali waktu bisa cek. Ini, pulau-pulau kayak gini nih (pulau kecil).

Ini ada penduduknya semua ini, nelayan semua. Ini kita bangun. Akses untuk menuju ke sini kan duh setengah mati untuk membawa barang-barang untuk membangunnya," kata Trenggono saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Terus kayak di sini ya. Contoh ini.. Ini kan di Sumatra. Nah, ini contoh nih Pulau Enggano.

Ini kita lagi membangun di sini," ujarnya. Saat ditanya apakah Pulau Enggano masuk dalam target penyelesaian 100 kampung nelayan pertama yang ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026, Trenggono membenarkannya





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