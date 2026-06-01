Menteri Kehutanan Dorong Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Kearifan Lokal di Papua Pegunungan

Kementerian Kehutanan RI mendorong pengelolaan kawasan hutan lestari dengan mengedepankan kearifan lokal di Papua Pegunungan. Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Prof Haruni Krisnawati menekankan pentingnya aspek sosial dan budaya dalam menjaga hutan yang mencapai 5,1 juta hektare di delapan kabupaten. Target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor Folu menjadi prioritas, dengan harapan Papua Pegunungan menjadi benteng hutan tropis Indonesia.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia terus mendorong pengelolaan kawasan hutan lestari dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Pegunungan . Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim , Prof Haruni Krisnawati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin.

Menurutnya, pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial dan kearifan lokal merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Pegunungan. Prof Haruni menekankan bahwa aspek nilai-nilai sosial dan kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian, tujuan untuk melindungi dan menjaga hutan Papua Pegunungan secara optimal dapat tercapai. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara agenda iklim global dengan kebutuhan lokal, terutama dalam konteks masyarakat adat yang telah lama menjaga hutan secara turun-temurun.

Kearifan lokal seperti sistem hutan adat dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diakui dan diperkuat dalam kebijakan formal. Saat ini, terdapat agenda iklim global yang disebut Forestry and Other Land Use atau Folu (kehutanan dan penggunaan lahan). Sektor Folu memiliki target yang signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Prof Haruni menjelaskan bahwa hampir 60 persen target pengurangan emisi rumah kaca nasional dibebankan kepada sektor Folu.

Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media sangat penting untuk mendukung pencapaian target tersebut. Kawasan hutan di Papua Pegunungan dinilai masih sangat baik dan terjaga. Berdasarkan data dari Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, hampir 80 persen kawasan hutan di daerah ini masih dalam kondisi prima.

Hal ini memberikan peluang besar bagi Papua Pegunungan untuk menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia dan berkontribusi dalam penyerapan karbon gas rumah kaca secara global. Selain itu, hutan yang sehat juga memberikan manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat lokal, seperti hasil hutan non-kayu, air bersih, dan jasa lingkungan lainnya. Prof Haruni mengajak para pemangku kepentingan, termasuk Gubernur dan Bupati di delapan kabupaten di Papua Pegunungan, untuk memberikan dukungan dan partisipasi nyata dalam menjaga kawasan hutan lestari.

Delapan kabupaten tersebut meliputi Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Dengan luas kawasan hutan mencapai 5,1 juta hektare, pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah akan membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan teknis, pendanaan, atau kerja sama lainnya dalam rangka pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan. Ke depannya, diharapkan dengan pengelolaan yang tepat, Papua Pegunungan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan target iklim global.

Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi upaya-upaya tersebut demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran media dan akademisi juga krusial dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang pentingnya hutan lestari. Dengan kolaborasi semua pihak, Papua Pegunungan dapat menjadi contoh sukses pengelolaan hutan yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal





