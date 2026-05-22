Menteri Kebudayaan Fokus pada Kebutuhan Pendampingan Dana Indonesia Raya

Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyiapkan pusat layanan pendampingan yang didukung sumber daya manusia dengan kompetensi substansi kebudayaan guna membantu komunitas budaya dalam proses pengajuan, pelaporan, dan pengelolaan program Dana Indonesia Raya. Selain Dana Indonesia Raya, pertemuan juga membahas pengembangan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bidang kebudayaan, termasuk pemetaan program studi dan universitas yang relevan untuk mendukung penguatan sektor budaya Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya memperkuat sistem pendampingan dan penyederhanaan mekanisme administratif Dana Indonesia Raya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku budaya, komunitas seni, sanggar, serta masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia.

Menbud menilai bahwa berbagaikritik terhadap kerumitan birokrasi pada pelaksanaan tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama.

"Kita ingin ada simplifikasi proses tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas," ucap Menteri Kebudayaan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Pembangunan Pendidikan Finance Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dana Indonesia Raya Pendampingan Birokrasi Transparansi Akuntabilitas Pusat Layanan Pendampingan Berbagai Kegiatan Strategis Kebudayaan Penguatan Ekonomi Budaya Program Beasiswa LPDP Penulisan Buku Festival Musik Indonesia Anugerah Musik Indonesia Kendala Komunitas Budaya Universitas Pendidikan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dana Nganggur Perbankan Tembus Rp2.551 Triliun, Bank Indoensia Ungkap PenyebabnyaBank Indonesia (BI) mencatat masih ada dana nganggur yang belum digunakan oleh perbankan.

Read more »

Hashim: RI Negara Aman, Investor Akan Dilindungi PemerintahPemerintah Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh investor global yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Read more »

Kadin Indonesia Rilis AI Academy, Dorong Penggunaan AI Berkala Masuk Indonesia, UMKMKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meluncurkan program AI Academy untuk memperkuat SDM nasional dan mendorong pemanfaatan AI secara inklusif di kalangan dunia usaha, tenaga kerja, hingga UMKM di Jakarta.

Read more »

Posisi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tetap Unggulan Dana KUR KalimantanBank rakyat indonesia (BRI) agent of development at the regional level continues to be irreplaceable. Until April 2026, the real impact of this role was shown through the injection of funds. KUR reached the amount of Rp4,01 trillion. Focused on supporting the local micro, small, and medium enterprises ( ) ecosystem, and accelerating economic growth in a region that is more inclusive, balanced, and sustainable from the periphery.

Read more »