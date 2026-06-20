Menteri Kebudayaan Fadli Zon Resmikan Pemugaran Masjid Tuo Ampang Gadang

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap pemugaran Masjid Tuo Ampang Gadang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi warga sekitar.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap pemugaran Masjid Tuo Ampang Gadang di Kabupaten Lima Puluh Kota , Sumatera Barat , dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi warga sekitar.

Ia mengatakan masjid yang berdiri sejak 1834 itu merupakan bangunan cagar budaya yang telah menjalani pemugaran tahap pertama. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha. Menurut Fadli, tahap lanjutan pemugaran akan mencakup penataan kawasan, pemasangan pagar, serta penyediaan informasi bagi pengunjung yang ditargetkan rampung pada 2026. Ia juga berharap masjid bersejarah tersebut tetap hidup bersama komunitasnya serta terus menjadi bagian dari pelestarian sejarah dan tradisi keagamaan setempat.

Sementara itu, Bupati Safni Sikumbang menyambut baik pemugaran masjid tersebut dan menilai program itu sejalan dengan prioritas pembangunan nasional di bidang kebudayaan serta mendukung pembangunan daerah. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan melakukan pemugaran menara masjid yang dibangun pada 1901. Menara tersebut diyakini memiliki arsitektur hasil akulturasi budaya Minangkabau dengan budaya Mughal dari Asia Tengah.

Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan kawasan Masjid Tuo Ampang Gadang sebagai destinasi budaya, sejarah, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar





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Menteri Kebudayaan Fadli Zon Masjid Tuo Ampang Gadang Pemugaran Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

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