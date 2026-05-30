Menteri Keamanan AS Ancam Hentikan Pemrosesan Imigrasi di Bandara Newark

Pemerintahan Trump berencana menghentikan pemrosesan pelancong dan kargo di Bandara Newark karena kurangnya bantuan dari penegak hukum setempat, memicu kekhawatiran akan kekacauan perjalanan dan kerugian ekonomi besar, terutama menjelang Piala Dunia FIFA.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Markwayne Mullin mengancam akan menghentikan pemrosesan pelancong internasional dan kargo di Bandara Internasional Newark Liberty di New Jersey dalam waktu dekat.

Langkah ini diambil karena penegak hukum di negara bagian tersebut dinilai tidak memberikan bantuan yang memadai kepada pejabat imigrasi federal. Bandara Newark merupakan gerbang utama menuju Kota New York, dan penutupan layanan imigrasi di sana dapat menyebabkan kekacauan besar bagi perjalanan udara internasional. Mullin juga telah menyatakan bahwa ia dapat memperluas penghentian pemrosesan imigrasi ke lebih dari puluhan bandara lain di kota-kota yang disebut sebagai city sanctuary, termasuk Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Seattle, dan San Francisco.

Pernyataan ini memicu kekhawatiran dari kelompok maskapai penerbangan, perjalanan, dan bisnis besar yang memperingatkan bahwa pelarangan di Newark atau bandara utama AS lainnya dapat menjebak ribuan turis dan warga AS yang mencoba pulang, serta mencegah pengiriman kargo penting. Kelompok-kelompok seperti Kamar Dagang AS, Airlines for America, National Retail Federation, U.S. Travel, dan lainnya mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (29/5) waktu setempat.

Mereka menekankan bahwa jaringan penerbangan internasional sangat saling terkait, dan perubahan operasional di sejumlah kecil bandara gerbang akan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, berdampak negatif pada para pelancong, pengiriman kargo, rantai pasokan, dan komunitas yang bergantung pada koneksi tersebut. Mereka memperingatkan bahwa penutupan operasi bea cukai di bandara-bandara utama AS mengancam akan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu di seluruh sistem transportasi udara nasional.

Sementara itu, tiga eksekutif maskapai penerbangan mengungkapkan kepada Reuters bahwa mereka tidak percaya pemerintahan Trump akan segera melanjutkan dengan pembatasan tersebut. Namun, Mullin telah berulang kali mengeluh bahwa polisi setempat tidak memastikan petugas imigrasi federal dapat masuk dan keluar dari pusat penahanan di New Jersey, dan ia memperingatkan kemungkinan menugaskan kembali petugas bea cukai dari bandara. Dampak ekonomi dari ancaman ini sangat besar.

Asosiasi Perjalanan AS memperkirakan bahwa menutup semua penerbangan internasional di 18 bandara yang melayani kota-kota suaka akan mengakibatkan kerugian lebih dari 70 miliar dolar AS bagi perekonomian dan berdampak pada 68 juta penumpang internasional per tahun. Lebih dari 20.000 penumpang internasional mendarat di Newark setiap hari, termasuk sekitar 14.000 warga negara AS. Para pelancong Amerika dari seluruh AS dapat mendapati penerbangan mereka ke AS dialihkan atau dibatalkan.

Jutaan pengunjung internasional akan menghadapi gangguan yang sama, dan dengan Piala Dunia FIFA yang tinggal beberapa minggu lagi, kerusakan reputasi Amerika sebagai destinasi yang ramah akan signifikan dan berlangsung lama. Piala Dunia sepak bola yang diselenggarakan bersama oleh AS, Kanada, dan Meksiko akan menarik banyak pengunjung asing, dengan final dijadwalkan pada 19 Juli di East Rutherford, New Jersey, hanya sekitar 12 mil dari Bandara Newark. Selain itu, penutupan juga dapat membahayakan miliaran dolar kargo impor seperti obat-obatan dan chip semikonduktor.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Kargo menegaskan bahwa kargo udara tidak dapat dialihkan tanpa konsekuensi ekonomi yang parah. Situasi ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara pemerintah federal dan negara bagian dalam hal penegakan imigrasi, dengan potensi dampak yang meluas hingga perekonomian dan acara internasional besar





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bandara Newark Imigrasi AS Kota Suaka Piala Dunia FIFA Ekonomi AS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Permintaan Bitcoin Lemah dan Krisis Keamanan Fisik Pemilik Kripto di PrancisArtikel ini mengupas tekanan permintaan yang lemah pada Bitcoin yang terlihat dari metrik pasar dan premium Coinbase, berpotensi mengakibatkan harga turun ke US$ 70.000. Di sisi lain, sorotan dialihkan ke Prancis yang mengalami ledakan kasus wrench attack terhadap pemilik kripto, dengan 41 kasus pada 2026, dikaitkan dengan kebocoran data KYC. Rekomendasi keamanan dan peringatan dari ahli serta respons regulator juga dibahas.

Read more »

Urgensi Reformasi Dewan Keamanan PBBYang dibutuhkan oleh PBB dan DK PBB secara khusus hari ini adalah kapasitas institusional yang kuat untuk mewujudkan tata perdamaian dunia yang damai.

Read more »

Video: RI Ekspor Tunas Cs ke AS-Jepang, Keamanan Pangan Jadi TantanganEkspor Tunas Cs ke AS-Jepang, Ini Sederet PR RI Penuhi Syarat Keamanan PanganVideo: Penuhi Syarat Keamanan Pangan, Ini Daftar PR Eksportir Ikan RI

Read more »

Kemkomdigi jamin keamanan data registrasi biometrik nomor HP baruKementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjamin keamanan data masyarakat yang melakukan verifikasi biometrik wajah saat melakukan pendaftaran atau ...

Read more »