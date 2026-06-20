Menteri Imipas dan Ketua Komisi IV DPR Tinjau Program Ketahanan Pangan di Nusakambangan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto danKetua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meninjau berbagai inisiatif ketahanan pangan yang dikembangkan oleh warga binaan pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, termasuk budidaya ikan sidat, udang vaname, telur ayam, pupuk organik, hingga pelatihan menjahit. Kunjungan ini menonjolkan peran pemasyarakatan dalam mendukung transformasi ketahanan pangan.

Sabtu, 20 Juni 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan , Cilacap, Jawa Tengah.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan melihat langsung berbagai program ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Selama kunjungan, kedua pejabat tersebut secara langsung meninjau dan ikut serta dalam aktivitas budidaya yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk memanen ikan sidat yang kaya akan omega-3, memanen telur ayam, mencicipi telur asin, serta memanen udang vaname.

Mereka juga meninjau rumah dinas berbahan batako yang diproduksi WBP, kandang ayam, pusat pengolahan pupuk organik dari kotoran hewan (sapi, ayam, domba, kelelawar) yang merupakan inovasi dari Lapas Kelas I Batu, serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang difokuskan pada pelatihan menjahit. Di lokasi lain, mereka meninjau tambak udang vaname di Bantar Panjang dan tambak ikan sidat. Titiek Soeharto mengapresiasi transformasi di Nusakambangan sebagai bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

Ia mengajak kementerian lain yang terkait dengan ketahanan pangan untuk lebih giat. Sementara itu, Menteri Agus Andrianto menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kinerja ketahanan pangan di lingkungan Kementerian Imipas berdasarkan evaluasi dan arahan yang diterima. Kunjungan ini diiringi oleh pejabat caravan, termasuk Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta anggota Komisi IV DPR RI Rajiv dan Darori Wonodipuro





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Ketahanan Pangan Pemasyarakatan Nusakambangan Budidaya Ikan Sidat Udang Vaname

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