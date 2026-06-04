Menteri Imigrasi Dukung Proses Hukum Terhadap Wamen Imipas Silmy Karim, Kementerian Lakukan Penonaktifan Jabatan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan dukungan penuh terhadap penyidikan KPK atas penangkapan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, menonaktifkan jabatan bersangkutan, dan menegaskan layanan keimigrasian tetap berjalan normal.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menanggapi perkembangan terbaru terkait penangkapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis, 4 Juni 2026, Agus menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan memberikan dukungan penuh kepada penyidikan KPK. Ia menambahkan bahwa semua pihak diharapkan bersikap akomodatif serta membantu kelancaran prosedur hukum.

"Proses hukum yang sedang berlangsung wajib kami dukung, dan kami mengajak seluruh elemen negara serta masyarakat untuk mendukung tanpa memihak," kata Agus. Ia menilai peristiwa ini sebagai momentum penting untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola keimigrasian, menjadikannya lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai tindakan lanjutan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menonaktifkan Silmy Karim dari jabatannya. Keputusan ini diambil guna memastikan bahwa proses peradilan dapat berlangsung tanpa campur tangan politik atau administrasi, sekaligus menjaga kontinuitas layanan publik.

"Kami memastikan bahwa pelayanan keimigrasian tetap berjalan normal di semua unit layanan, tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," jelas Agus dalam keterangan tertulisnya. Sementara itu, Silmy Karim dibawa masuk ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026, dan secara resmi ditahan pada keesokan harinya.

Penahanan ini merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan total delapan tersangka, termasuk mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi tersebut berfokus pada dugaan praktik korupsi yang melibatkan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, baik Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Para tersangka diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK menegaskan bahwa dari total 18 orang yang diamankan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka utama.

Penangkapan ini juga memicu langkah-langkah internal di Kementerian Imigrasi, termasuk pencopotan dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Imigrasi yang terkait dengan dugaan pungli terhadap warga negara asing di Batam, Kepri. Selanjutnya, kementerian melakukan pelantikan kembali sejumlah pejabat tinggi pratama, termasuk Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepri dan Kepala Imigrasi Batam, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan integritas layanan publik. Operasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor keimigrasian dan menegakkan standar pelayanan yang bersih dan akuntabel





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Imigrasi Korupsi KPK Silmy Karim Penegakan Hukum

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