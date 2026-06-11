Menteri Hukum RI: Posbankum Penting untuk Akses Keadilan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk memastikan layanan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dia menekankan pentingnya keberadaan Posbankum untuk menghadirkan perlindungan hukum dan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, baik di perkotaan maupun wilayah terpencil.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya Pos Bantuan Hukum ( Posbankum ) untuk memastikan layanan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Posbankum , lanjut Supratman, merupakan langkah strategis untuk memanusiakan warga negara dengan memberikan akses keadilan melalui layanan penyelesaian sengketa nonlitigasi.

Dia menekankan pentingnya keberadaan Posbankum untuk menghadirkan perlindungan hukum dan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, baik di perkotaan maupun wilayah terpencil. Pelatihan kapasitas juru damai dan paralegal melalui berbagai program pelatihan berbasis digital juga dilakukan untuk mendukung kualitas layanan di tingkat desa dan kelurahan





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