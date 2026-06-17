Menteri HAM Natalius Pigai: Anggaran KemenHAM Rp953,1 Miliar untuk Memperkuat P5HAM

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan persetujuan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) sebesar Rp953,1 miliar oleh Komisi XIII DPR RI akan difokuskan untuk memperkuat P5HAM di Indonesia.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan persetujuan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) sebesar Rp953, 1 miliar oleh Komisi XIII DPR RI akan difokuskan untuk memperkuat P5HAM di Indonesia.

P5HAM yang dimaksud itu, yakni penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan alokasi anggaran tahun 2027 tersebut akan digunakan untuk memperkuat fungsi-fungsi utama kementerian agar pelayanan HAM semakin dirasakan masyarakat. Ia menjelaskan anggaran itu juga akan digunakan untuk mendukung pemenuhan dukungan manajemen serta pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM. Menurutnya, peningkatan kesadaran HAM penting dilakukan karena nilai-nilai HAM berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan besarnya ekspektasi publik terhadap kehadiran KemenHAM harus direspons melalui penguatan program sekaligus tata kelola organisasi yang berjalan beriringan. Sementara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengharapkan dukungan anggaran tersebut dapat meningkatkan kehadiran KemenHAM dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan HAM





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Menteri HAM Natalius Pigai Kemenham P5HAM Anggaran Rp953 1 Miliar Komisi XIII DPR RI

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