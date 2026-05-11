MENTERI ESDM Menunda Penerapan Royalti Tambang untuk Komoditas Strategis

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik. Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin, 11 Mei 2026, seperti dikutip Antara.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga , timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin, 11 Mei 2026, seperti dikutip Antara. Formulasi baru terkait royalti tambang itu, kata dia, akan diupayakan untuk menjadi formulasi yang menguntungkan negara dan pengusaha.

Bahlil menyampaikan bahwa sidang dengar pendapat pada 8 Mei 2026 soal usulan perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak, merupakan sosialisasi dan belum menjadi keputusan. (Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," ucap Bahlil.

Pernyataan tersebut merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi yang dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah di Jakarta, Senin, menilai laju pergerakan IHSG selama tiga hari perdagangan ke depan akan banyak dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan kebijakan tarif royalti komoditas. Menurut Hari, kebijakan tersebut bukan lagi sekadar wacana karena ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Ia menjelaskan, dari seluruh komoditas yang terdampak, emas mencatatkan kenaikan tarif paling signifikan secara persentase di batas bawah hingga mencapai 100 persen. Kondisi itu dinilai memberikan tekanan langsung di tengah harga emas global yang masih berada di level tinggi. Sementara, timah dinilai menjadi komoditas yang paling terpukul secara keseluruhan karena kenaikan tarif terjadi pada kedua ujung rentang royalti sekaligus. Pilihan Editor: Jika Pemerintah Tak Punya Kendali Perusahaan Tambang Amerik





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Bahlil Lahadalia ESDM Royalti Tambang Komoditas Tembaga Komoditas Timah Komoditas Nikel Komoditas Emas Komoditas Perak Formulasi Penyediaan Pemerintah Perusahaan Tambang Amerika Geopolitik Global Tarif Royalti Komoditas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahlil Lahadalia Menteri ESDM: BBM LPG Subsidi Tidak Akan Naik, Akan Diperhatikan Kelangkaan Stok Energi NasionalMenteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga jual energi subsidi negara tidak mengalami kenaikan, termasuk BBM dan LPG. Pemerintah akan terus memantau ketersediaan stok energi nasional agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kebijakan berbeda akan diterapkan pada produk energi non subsidi yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mampu. Untuk BBM LPG subsidi tidak akan ada kenaikan, itu dipantau dan perintah dari Presiden RI Prabo Subianto.

Read more »

Tok! Bahlil Tunda Usulan Kenaikan Tarif Royalti Tambang Emas Cs!Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunda penerapan kenaikan tarif royalti pertambangan

Read more »

Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di IndonesiaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk ...

Read more »

Menteri ESDM Tunda Rencana Kenaikan Tarif Royalti Mineral, Masih Sebatas Uji PublikMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah menunda rencana penerapan kenaikan tarif royalti untuk komoditas mineral, termasuk emas, tembaga, nikel, hingga timah. Menurut Bahlil, materi yang sempat disosialisasikan oleh tim Kementerian ESDM beberapa waktu lalu masih sebatas konsep awal dan belum menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah (PP). Ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-hurupi menerapkan aturan tersebut sebelum dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Read more »