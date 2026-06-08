Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Jaminan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha di Sektor Pertambangan Minerba

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini menyusul memanasnya isu rencana skema kontrak di sektor hulu minyak dan gas bumi yang akan diadaptasi pada sektor pertambangan. Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang telah berlaku, khususnya di sektor pertambangan minerba saat ini.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia , memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini menyusul memanasnya isu rencana skema kontrak di sektor hulu minyak dan gas bumi yang akan diadaptasi pada sektor pertambangan.

Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang telah berlaku, khususnya di sektor pertambangan minerba saat ini.

"Bagi teman-teman pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan peraturan apa-apa. Ke depan, kita akan gunakan aturan yang sama juga, cuma memang dalam UU Minerba itu ada pemberian prioritas dalam UMKM dan beberapa sektor sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilrisasi untuk menciptakan nilai tambah," tuturnya usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan COO Danantara Dony Oskaria di Gedung DPR, Senin (08/06/2026).

"Saya pikir ini adalah informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM sampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau tidak ada yang jelas, ke saya, jangan tanya ke orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan," tegasnya





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