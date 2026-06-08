Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Jaminan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha di Sektor Pertambangan Minerba

Pertambangan News

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Jaminan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha di Sektor Pertambangan Minerba
Menteri ESDMBahlil LahadaliaJaminan Kepastian Hukum
📆08/06/2026 13:15:00
📰cnbcindonesia
48 sec. here / 146 min. at publisher
📊News: 527% · Publisher: 74%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini menyusul memanasnya isu rencana skema kontrak di sektor hulu minyak dan gas bumi yang akan diadaptasi pada sektor pertambangan. Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang telah berlaku, khususnya di sektor pertambangan minerba saat ini.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia , memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini menyusul memanasnya isu rencana skema kontrak di sektor hulu minyak dan gas bumi yang akan diadaptasi pada sektor pertambangan.

Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang telah berlaku, khususnya di sektor pertambangan minerba saat ini.

"Bagi teman-teman pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan peraturan apa-apa. Ke depan, kita akan gunakan aturan yang sama juga, cuma memang dalam UU Minerba itu ada pemberian prioritas dalam UMKM dan beberapa sektor sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilrisasi untuk menciptakan nilai tambah," tuturnya usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan COO Danantara Dony Oskaria di Gedung DPR, Senin (08/06/2026).

"Saya pikir ini adalah informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM sampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau tidak ada yang jelas, ke saya, jangan tanya ke orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan," tegasnya

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jaminan Kepastian Hukum Pelaku Usaha Pertambangan Sektor Pertambangan Minerba Perubahan Skema Perjanjian Perizinan Pertambangan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Pertambangan Pemerintah Presiden Kepastian Hukum Regulasi Pertemuan Gedung DPR Wakil Ketua DPR RI Co-Founder Danantara Perlindungan Investasi Kepastian Hukum Industri Pertambangan Perubahan Skema Kontrak Perubahan Skema Perjanjian Perubahan Skema Bagi Hasil Perubahan Skema Royalty Perubahan Skema Royalty Pertambangan Perubahan Skema Royalty Migas Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba Perubahan Skema Royalty Pertambangan Minerba

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tok! Bahlil: Mazhab Kontrak Tambang Tidak Akan Berubah Seperti MigasTok! Bahlil: Mazhab Kontrak Tambang Tidak Akan Berubah Seperti MigasMenteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kontrak bagi hasil tambang tak ada perubahan
Read more »

Arahan Prabowo, Bahlil: Mazhab Tambang Tidak Ada Perubahan SelamanyaArahan Prabowo, Bahlil: Mazhab Tambang Tidak Ada Perubahan SelamanyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema perjanjian pertambangan minerba tidak akan ada perubahan untuk selamanya.
Read more »

Bahlil Sebut Skema Bagi Hasil Sektor Tambang BatalBahlil Sebut Skema Bagi Hasil Sektor Tambang BatalMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, skema gross split hanya ada di sektor minyak dan gas (migas).
Read more »

Bahlil Akan Tambah Kuota Produksi Batubara 2026Bahlil Akan Tambah Kuota Produksi Batubara 2026Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana memberikan relaksasi kuota produksi batu bara pada RKAB tahun 2026.
Read more »



Render Time: 2026-06-08 16:17:03