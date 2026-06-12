Menteri Ekraf Indonesia dan Duta Besar Korea Selatan Bahas Penguatan Kerja Sama Industri Kreatif

Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Duta Besar Republik Korea, Yoon Soon‑gu, menghasilkan nota kesepahaman baru dan rencana kerja sama di bidang co‑production, game digital, serta pertukaran talenta, sebagai tindak lanjut kesepakatan presiden kedua negara.

Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon‑gu, pada Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta.

Pertemuan dua pejabat tinggi ini bertujuan memperdalam kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi kreatif, sebuah sektor yang dianggap strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kedua negara. Dalam perbincangan, Teuku Riefky menegaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan berbagi semangat yang sama untuk mengembangkan industri kreatif sebagai penggerak utama perekonomian. Ia menyoroti keberhasilan gelombang budaya Korea, atau Hallyu, yang tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi luas bagi konten, musik, film, serta produksi digital.

Menteri menekankan pentingnya co‑production, pertukaran talenta, dan pengembangan game digital sebagai pilar utama kerja sama yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi industri kreatif di kedua negara. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan konkret dari dialog tingkat presiden yang terjadi pada 31 Maret 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae‑Myung, menandatangani kesepakatan kemitraan strategis komprehensif. Berdasarkan hasil pertemuan itu, Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia telah menyiapkan nota kesepahaman baru yang akan menjadi payung bagi seluruh program kolaborasi.

Nota kesepahaman tersebut akan diatur dalam kerangka High‑Level Creative Industries Cooperation Committee, yang akan dipimpin bersama antara Menteri Ekraf Indonesia dan Menteri Kebudayaan, Olahraga, serta Pariwisata Korea Selatan. Komite ini diharapkan dapat menerjemahkan peluang yang ada menjadi program konkret, seperti festival film bersama, pelatihan tenaga ahli, pertukaran mahasiswa kreatif, serta pertemuan bisnis reguler yang mempertemukan pelaku industri dari kedua negara.

Duta Besar Yoon Soon‑gu menyampaikan optimismenya bahwa masih banyak ruang bagi kolaborasi yang lebih intensif, mulai dari produksi film, penciptaan konten digital, pelatihan talenta, hingga penempatan tenaga ahli di masing‑masing pasar. Ia menegaskan kesiapan pemerintah Korea Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam program‑program yang diusulkan, termasuk penyediaan dana hibah bagi startup kreatif, program magang lintas negara, serta pembangunan platform bersama untuk distribusi konten.

Kedua pihak sepakat untuk menyusun agenda tahunan yang mencakup pameran teknologi kreatif, kompetisi game internasional, serta forum inovasi budaya. Dengan komitmen bersama ini, diharapkan kerja sama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya meningkatkan pendapatan sektor, tetapi juga memperkaya kebudayaan kedua negara melalui sinergi kreativitas yang saling menginspirasi





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Kreatif Kerja Sama Indonesia‑Korea Selatan Hallyu Co‑Production Game Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Film Horor 402: Rumah Sakit Angker Korea Hadirkan Ritual Jelangkung dengan Mantra Berbahasa KoreaFilm 402: Rumah Sakit Angker Korea mengisahkan penelusuran para konten kreator di gedung rumah sakit tua di Korea.

Read more »

KIND jajaki keterlibatan perusahaan Korea dalam proyek WtE DanantaraBadan pengembangan infrastruktur Korea Selatan, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), menjajaki keterlibatan perusahaan ...

Read more »

Pemain 402: Rumah Sakit Angker Korea ke Rumah Dukun Lokal, Warna-warni tapi Tetap MenyeramkanPemain 402: Rumah Sakit Angker Korea bertemu dukun asli Korea saat syuting.

Read more »

Eks Presiden Korsel Bersalah Karena Susupkan Drone ke Korut, Dapat Tambahan Hukuman Penjara 30 TahunEks Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dinyatakan bersalah karena telah menyusupkan drone ke Korea Utara.

Read more »