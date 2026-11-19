Kementerian PU dan Pemprov Banten sepakat melebarkan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sepanjang 3,5 km dengan dana sekitar Rp200 miliar untuk akses ke BIS.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo beserta Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan atau MoU mengenai perluasan jalan strategis di Provinsi Banten pada Kamis, 19 November 2026. Acara penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Negara Provinsi Banten dan menandai langkah konkret pemerintah pusat serta daerah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang selama ini menghambat mobilitas warga.

Rincian Proyek Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang

Perluasan infrastruktur ini mencakup penambahan lajur jalan sepanjang 3,5 kilometer pada ruas Jalan Nasional Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menghubungkan Kota Serang dengan Kabupaten Pandeglang. Ruas jalan sepanjang total 9,4 kilometer ini, yang juga dikenal dengan sebutan ruas Palima-Baros, berperan sangat strategis dalam memperlancar konektivitas antarwilayah di Provinsi Banten. Selama ini, kepadatan lalu lintas sering terjadi karena penyempitan lajur yang mempersempit kapasitas jalan utama tersebut.

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Kedua pejabat tinggi ini sepakat bahwa solusi pelebaran jalan merupakan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas jalan dan memperkuat konektivitas. Penambahan lajur ini diharapkan mampu mengurai kemacetan secara signifikan dan meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan-kawasan strategis, termasuk kawasan olahraga utama yang sedang berkembang di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian PUPR.

Kontribusi Akses menuju Banten International Stadium BIS

Selain fokus pada pelebaran jalan utama, Kementerian Pekerjaan Umum juga berkomitmen untuk menangani perbaikan jalan-jalan di sekitar kawasan Banten International Stadium atau BIS. Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengidentifikasi alokasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai setelah lahan siap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa akses menuju kawasan olahraga tersebut lancar dan tidak terhambat oleh kondisi jalan yang buruk.

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Dody Hanggodo menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini, dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya terkait penyediaan lahan. Ia mengatakan bahwa total anggaran proyek ini diperkirakan mencapai hampir Rp200 miliar, mengingat adanya dua komponen utama pekerjaan, yaitu pelebaran jalan yang mengakses ke arah stadion dan perbaikan jalan-jalan lingkungan di sekitar stadion. Angka ini belum dihitung secara detail namun merupakan estimasi awal yang menjadi dasar perencanaan keuangan proyek tersebut.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukurnya atas penandatanganan MoU ini sebagai hasil koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Andra Soni mengatakan bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk usulan-usulan dan keluhan yang mereka sampaikan kepada Menteri Dody. Dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan oleh daerah, beberapa hal penting telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Andra Soni berharap sinergi pembangunan infrastruktur jalan ini dapat memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan masyarakat di Provinsi Banten ke depannya. Ia meminta agar seluruh proses dapat berjalan lancar dengan dukungan penyediaan lahan dari para bupati dan walikota di wilayah Banten. Dengan komitmen bersama ini, pemerintah optimis proyek akan diselesaikan secepatnya demi kepentingan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Realisasi Proyek dan Ketersediaan Anggaran APBN

Menanggapi kecepatan pelaksanaan proyek, Dody Hanggodo menyatakan bahwa kesiapan teknis dan administratif telah tersedia sehingga realisasi dapat dilakukan secepatnya. Pembiayaan proyek akan menggunakan dana APBN, dan pemerintah pusat sedang mempertimbangkan sumber ketersediaan dana yang paling cepat agar proses fisik pembangunan dapat segera dimulai. Prioritas utama adalah memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dan penganggaran berjalan efisien tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

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Proyek pelebaran jalan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemacetan kronis yang telah lama dihadapi oleh pengguna jalan di koridor Serang-Pandeglang. Dengan adanya peningkatan kapasitas jalan, distribusi logistik dan mobilitas penumpang akan menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Banten siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan bersama.