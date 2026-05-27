Menteri dan Tokoh Nasional Melayat ke Rumah Duka Maria Bernadeth Latifah Oetama

Sejumlah menteri, termasuk Rachmat Pambudy dan Nasaruddin Umar, melayat ke rumah duka Maria Bernadeth Latifah Oetama, istri almarhum Jakob Oetama, di Jakarta. Almarhumah meninggal pada Selasa, 26 Mei 2026.

Sejumlah menteri dan tokoh nasional berdatangan ke rumah duka Maria Bernadeth Latifah Oetama , istri dari almarhum Jakob Oetama , perintis Kompas Gramedia, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Mei 2026.

Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tiba sekitar pukul 09.30 WIB, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Negara BUMN era 2001-2004 Laksamana Sukardi, serta sejumlah pejabat lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan penghormatan tinggi terhadap almarhumah yang dikenal sebagai sosok pendamping setia Jakob Oetama, pendiri grup media terbesar di Indonesia. Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jakob Oetama. Ayah dan ibu mertuanya adalah sahabat karib Jakob Oetama, dan hubungan itu terus berlanjut hingga kini.

Saya atas nama keluarga besar menyampaikan turut berduka cita, apalagi istri saya besar dan dibesarkan di lingkungan Kompas sampai hari ini, ujarnya kepada awak media. Ia juga menyebut almarhumah sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih, yang telah banyak berkontribusi dalam membesarkan keluarga besar Kompas Gramedia. Maria Bernadeth Latifah Oetama meninggal dunia pada Selasa, 26 Mei 2026, dalam usia 84 tahun. Almarhumah dikenal luas sebagai istri Jakob Oetama, yang bersama PK Ojong mendirikan Harian Kompas pada tahun 1965.

Selama hidupnya, Maria Bernadeth aktif mendampingi suami dalam berbagai kegiatan, termasuk di bidang sosial dan pendidikan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Kompas Gramedia dan masyarakat pers Indonesia. Prosesi pemakaman rencananya akan digelar pada Kamis, 28 Mei 2026 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan dijadwalkan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, termasuk perwakilan dari pemerintah, kalangan pers, dan akademisi.

Suasana di rumah duka tampak khidmat. Karangan bunga berjejer di sepanjang jalan menuju rumah, dikirim oleh berbagai institusi, termasuk kementerian, perusahaan media, dan organisasi masyarakat. Meskipun berduka, keluarga menyatakan rasa syukur atas kehidupan yang telah dijalani almarhumah. Putra almarhumah, Lilik Oetama, menyampaikan bahwa ibunya meninggal dengan tenang setelah dirawat di rumah sakit karena sakit yang dideritanya.

Kami sangat kehilangan, namun kami percaya beliau telah berpulang dalam keadaan husnul khatimah, ujarnya. Kepergian Maria Bernadeth menjadi pengingat akan pentingnya peran seorang ibu dan istri dalam membangun sebuah imperium media yang kini menjadi pilar demokrasi di Indonesia. Para pelayat pun mengirimkan doa agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa





