Menteri Brian: Masa Depan Indonesia di Tangan Generasi Muda, Terus Belajar dan Bermimpi Besar!

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan, keberanian bermimpi besar, dan peran generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia saat memimpin upacara Hardiknas 2026. Beliau juga mengajak perguruan tinggi untuk fokus pada riset dan inovasi demi kemandirian bangsa.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan pesan penting kepada seluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Dalam amanatnya saat memimpin upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Senayan, Jakarta Pusat, Menteri Brian menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, keberanian untuk bermimpi besar, dan peran sentral generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia.

Beliau menegaskan bahwa masa depan bangsa tidaklah merupakan warisan yang diterima begitu saja, melainkan hasil dari usaha kolektif yang didasarkan pada karakter yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, kemampuan berkolaborasi yang efektif, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif. Pesan ini disampaikan sebagaimana dikutip dari Antaranews pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Lebih lanjut, Menteri Brian berharap peringatan Hardiknas dapat menjadi titik balik untuk memperkuat pemahaman tentang esensi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, membentuk karakter bangsa, meningkatkan kecerdasan kehidupan nasional, dan mendorong kemajuan peradaban. Beliau menyinggung warisan berharga dari Ki Hajar Dewantara, khususnya prinsip asah, asih, dan asuh, yang harus terus diimplementasikan untuk mengembangkan akal budi, menumbuhkan rasa empati, dan membimbing peserta didik menjadi individu yang seimbang dan berintegritas.

Menteri Brian juga mengajak seluruh institusi pendidikan tinggi untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan riset dan inovasi yang berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen teknologi dan ilmu pengetahuan, melainkan harus bertransformasi menjadi produsen ilmu pengetahuan yang mampu menghasilkan ilmuwan-ilmuwan berkaliber dunia. Beliau menekankan bahwa cita-cita melahirkan ilmuwan kelas dunia bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam satu jenjang pendidikan saja.

Ini adalah proses panjang yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa, dimulai dari pendidikan dasar di sekolah, dilanjutkan dengan pendalaman ilmu di perguruan tinggi oleh dosen dan peneliti, serta didukung oleh ekosistem pendidikan dan penelitian yang kondusif. Menteri Brian juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir (mindset) yang progresif, mental yang kuat, dan misi yang lurus dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan fasilitas, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, komitmen seluruh pemangku kepentingan, dan budaya belajar yang positif. Hal ini memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan kompetensi guru dan dosen, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, serta penyediaan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Menteri Brian menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan hanya tentang akumulasi pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan identitas diri.

Pendidikan harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Beliau menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan, memperkuat kurikulum, dan meningkatkan kualitas guru dan dosen.

Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari seluruh masyarakat, termasuk orang tua, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbarui komitmen terhadap pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di kancah internasional. Dengan semangat Hardiknas, mari kita terus belajar, berkarya, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik





