Menteri ATR Nusron Wahid Diminta Keterangan KPK Terkait Skandal HGB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada 4 November 2026 sebagai saksi kasus suap HGB. Penyidik menargetkan delapan tersangka utama yang telah ditahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kehadiran pejabat setingkat menteri ini menandai kelanjutan dari investigasi mendalam yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Rincian Waktu Kedatangan dan Proses Pemeriksaan

Nusron Wahid tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 09.22 WIB setelah sebelumnya tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan resmi dari pihak penegak hukum. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan kepada media bahwa kehadiran pejabat Partai Golkar tersebut bukan merupakan hasil dari penjadwalan baru, melainkan pemenuhan atas mandat panggilan yang telah diberikan sebelumnya.

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Proses pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN ini masih berlangsung di dalam ruangan khusus Gedung Merah Putih. Hingga berita ini diturunkan, Budi Prasetyo belum mengungkap rincian spesifik mengenai materi pembahasan yang sedang digali oleh penyidik terhadap sang menteri terkait mekanisme pemberian hak guna bangunan.

Rekam Jejak Penundaan dan Latar Belakang Kasus

Tindakan Nusron Wahid untuk hadir kali ini mengakhiri dinamika ketidakhadiran yang telah terjadi sebelumnya dalam siklus penyidikan. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, menteri tersebut dijadwalkan untuk diperiksa namun tidak hadir dengan alasan memiliki agenda penting di lingkungan kementerian. Jadwal ulang yang ditetapkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, juga tidak dihadiri olehnya karena alasan sedang berada di luar negeri.

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Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 14 September 2026, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi tersebut mengungkap dugaan suap dan gratifikasi dalam proses pengurusan HGB properti Summarecon yang melibatkan pihak swasta dan oknum pejabat publik terkait penertiban tanah.

Identitas Delapan Tersangka dan Status Penahanan

Penyidik KPK telah menetapkan total delapan orang sebagai tersangka dalam perkara kompleks yang melibatkan pengurusan perizinan ini. Daftar tersangka mencakup mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Fahd El Fouz atau yang lebih dikenal dengan nama Fahd Arafiq.

Selain tokoh politik dan mantan pejabat daerah, tersangka lainnya berasal dari dunia bisnis dan aparatur negara. Mereka meliputi dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhri, serta Pejabat Struktural Kementerian ATR/BPN seperti Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.

Juga termasuk dalam daftar tersangka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi. KPK juga menetapkan pihak swasta lainnya, Rizal Pahlevi, sebagai salah satu tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi ini.

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Penafsiran Hukum dan Langkah Prosedur Selanjutnya

KPK telah menahan para tersangka tersebut selama masa penahanan awal selama 20 hari, yang terhitung mulai dari tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan pencegahan terhadap kemungkinan penghilangan bukti atau saksi.

Berdasarkan dakwaan hukum yang diajukan, Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi dijerat dengan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang dihubungkan dengan ketentuan penyesuaian pidana. Sementara itu, kelompok tersangka lain termasuk Sontang, Erwin, Lampri, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz menghadapi pasal-pasal pemberantasan korupsi yang lebih spesifik.

Dakwaan terhadap kelompok kedua ini merujuk pada Pasal 12 huruf a atau b serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. additional pasal yang juga mereka hadapi adalah Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 yang dikaitkan dengan berbagai ketentuan hukum pidana umum lainnya.