Menteri Arifah Fauzi menegaskan perlunya revisi UU Perlindungan Anak dan SPPA secara mendesak guna memperkuat perlindungan anak dan mencegah kekerasan serupa di Indonesia pasca kejadian di Malang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan komitmen pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA). Tegasannya ini muncul sebagai respons langsung terhadap kasus pengeroyokan yang menimpa seorang siswi di Kota Malang, Jawa Timur, yang menyisakan duka mendalam bagi masyarakat.

Dorongan Revisi Regulasi Anak di Malang

Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini bertujuan agar hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada anak dan mencegah terulangnya kasus kekerasan dengan korban anak. "Memang ini sudah direncanakan dan akan dilakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak karena memang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini," ujar Arifah di Malang pada Sabtu, 28 November.

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Rencana revisi ini bukan merupakan hal baru, melainkan telah menjadi agenda prioritas yang sebelumnya juga telah dibicarakan dalam berbagai forum, termasuk momentum peringatan Hari Anak Sedunia. Pemerintah menyadari bahwa kerangka hukum yang ada perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan dan persoalan perlindungan anak yang terus berkembang di era digital dan sosial saat ini.

Koordinasi Kebijakan dengan DPR RI

Menteri Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi intensif dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk membahas percepatan pembaruan regulasi perlindungan anak. Komunikasi ini bertujuan memastikan bahwa proses legislasi dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh lembaga legislatif. Arifah berharap pembahasan revisi kedua undang-undang itu dapat segera diselesaikan sehingga upaya perlindungan anak di Indonesia semakin diperkuat secara struktural dan hukum.

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Langkah koordinasi ini menunjukkan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak. Dengan adanya kesepahaman antara Kementerian PPPA dan DPR RI, diharapkan proses revisi tidak akan terbentur pada hambatan birokrasi yang berlarut-larut. Hal ini krusial mengingat urgensi perlindungan hak-hak anak yang terus menjadi sorotan publik.

Fokus Keluarga dan Nilai Akhlak

Selain mendorong pembaruan regulasi, Menteri Arifah Fauzi menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun karakter dan memberikan perlindungan kepada anak sejak dini. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk kepribadian anak. Karena itu, penguatan nilai-nilai agama, akhlak, dan budi pekerti perlu menjadi fondasi yang kokoh dalam pola pengasuhan sehari-hari.

Arifah menyampaikan pesan tegas kepada seluruh orang tua untuk memperkuat pondasi mental dan moral anak-anak mereka. "Pesan saya satu, ayo keluarga-keluarga kuatkan fondasi anak-anak kita. Nilai-nilai agama, akhlakul karimah, budi pekerti. Ini fondasi paling penting sebagai bekal yang membentengi anak-anak kita," tutur dia. Penekanan pada nilai-nilai moral ini dianggap sebagai upaya preventif yang tidak kalah penting dibandingkan penegakan hukum.

Dampak Kasus dan Identitas Tersangka

Kasus ini terjadi menyusul tragedi mengerikan yang menimpa seorang siswi SMA Negeri 7 Malang. Korban tersebut menjadi sasaran pengeroyokan oleh empat remaja perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota. Identitas para tersangka tersebut masing-masing adalah CAN (16 tahun), SP (16 tahun), IDH (17 tahun), dan WRLI (16 tahun). Kejadian ini memicu gelombang kemarahan dan keprihatinan di kalangan masyarakat.

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Menteri Arifah berharap pembaruan regulasi dapat berjalan seiring dengan penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum dan pencegahan dini, perlindungan anak tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum setelah kejadian terjadi. Namun juga pada upaya sistematis untuk mencegah kekerasan sejak dini melalui edukasi dan pembiasaan nilai-nilai positif di lingkungan terdekat anak.